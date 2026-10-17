VUČIĆ O IZBORIMA: Kad su Krajišnici u pitanju, sa posebnom pažnjom prati jednu stvar
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić stigao je danas na "Zbor Krajišnika", koji se održava u Kovilovu, gde razgovara sa učesnicima i posetiocima manifestacije
Vučić se posebno zahvalio Krajišnicima što su uvek dobro razumeli i osećali probleme Srbije.
"Znate kada je država ugrožena. Znate da ste izgubili ognjišta, nećete da izgubite maticu. Zato vam beskrajno hvala što ste čuvali Srbiju prethodnih dve godine kada je bila napadnuta. Mlađe generacije će zaboraviti možda odakle je ko došao, ali Krajišnik ima junačko srce, i uvek znaju šta je najbolje za srpski narod i Srbiju. Beskrajno vam hvala na podršci, i ne mogu da vam objasnim koliko vas volim, poštujem i cenim", naglasio je nosilac liste "Ujedinjena Srbija", i dodao:
"Da vam otkrijem jednu tajnu. I kada očekujem izborne rezultate, i uvek pitam da dobijem rezultat sa izbornih mesta gde glasaju Krajišnici. Dajte mi Busije, dajte mi Palanku. Hoću uvek sebe da ohrabrim."
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