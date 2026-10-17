Svet

NIJE STIVEN SIGAL, NEGO LUKAŠENKO! Predsednik Belorusije demonstrirao sambo zahvat na vojnoj vežbi (VIDEO)

P. Đurđević

17. 10. 2026. u 13:12

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BELORUSKI predsednik je prisustvovao vežbi narodne milicije.

НИЈЕ СТИВЕН СИГАЛ, НЕГО ЛУКАШЕНКО! Председник Белорусије демонстрирао самбо захват на војној вежби (ВИДЕО)

Foto: MORF

Tom prilikom je demonstrirao sambo zahvat i ispričao da ga je to još tokom detinjstva u selu naučio sambista.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

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