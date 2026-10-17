NIJE STIVEN SIGAL, NEGO LUKAŠENKO! Predsednik Belorusije demonstrirao sambo zahvat na vojnoj vežbi (VIDEO)
BELORUSKI predsednik je prisustvovao vežbi narodne milicije.
Tom prilikom je demonstrirao sambo zahvat i ispričao da ga je to još tokom detinjstva u selu naučio sambista.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
MIR ILI JOŠ TEŽI UDARAC ZA UKRAJINU: Lukašenko upozorio Zelenskog da ne odlaže sporazum!
16. 10. 2026. u 13:56
LUKAŠENKO UPALIO ALARM: Spremite se za najgori scenario
13. 10. 2026. u 13:43
ZAPAD U SUZAMA Lukašenko: Drakonske sankcije protiv Rusije i Belorusije nisu uspele
02. 10. 2026. u 20:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)