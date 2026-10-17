Politika

NIŠTA VAŽNIJE NEMAMO Vučić: Dok dišem, boriću se protiv onih koji napadaju Srbiju

T.J.

17. 10. 2026. u 13:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija danas napadnuta sa različitih strana i spolja i iznutra i dodao da oni koji su nekada cepali srpski narod sada žele da cepaju Srbiju.

НИШТА ВАЖНИЈЕ НЕМАМО Вучић: Док дишем, борићу се против оних који нападају Србију

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je, obraćajući se građanima na manifestaciji "Zbor Krajišnika" u Kovilovu, rekao da je onima koji bi da cepaju Srbiju malo što bi hteli da priznaju nezavisnost tzv. Kosova i uvedu sankcije Rusiji, već hoće da pokreću i separatistički pokret u Vojvodini.

- Moj odgovor je svima njima: možete da dobijate novca koliko hoćete, da vam se dodvoravam, neću, ali dok dišem, suprotstavljaću vam se i boriću se protiv vas i pobeđivaću vas. I čuvaćemo Srbiju, jer ništa važnije i preče i lepše od Srbije nemamo. Idemo da ih pobedimo ubedljivo, 25. oktobra - rekao je Vučić.

On je zahvalio hrabrom krajiškom narodu na dočeku i istakao da je Srbija uvek bila uz Krajišnike.

- Ja ću da vam otkrijem jednu tajnu - kada očekujem izborne rezultate, ja uvek prvo pitam "Je l' mogu da dobijem rezultat sa nekog od biračkih mesta gde žive Krajišnici? Dajte mi malo više Busije, malo više Palanke"... Hoću uvek sebe da ohrabrim: znam da smo tamo dobili veći procenat glasova nego uobičajeno - rekao je Vučić.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Veličanstven doček za Vučića u Novom Sadu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: Istina je, pala sam, ali...
Svet

0 0

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: "Istina je, pala sam, ali..."

NOVA portparolka Bele kuće Kejti Zaharija priznala je da je pala na pravosudnom ispitu, a pitanja o njenim pravnim kvalifikacijama se gomilaju. U neobično kritičnom intervjuu u četvrtak, voditelj Foks njuza, Šon Heniti, pitao je Zahariju da li je položila pravosudni ispit. Odgovorila je da nije, a nakon dodatnih pitanja priznala je da ga nije pokušala ponovo polagati.

16. 10. 2026. u 14:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Jokić ponovo izveo magiju: Pas iza leđa ostavio Lejkerse i publiku bez teksta! (VIDEO)

Jokić ponovo izveo magiju: Pas iza leđa ostavio Lejkerse i publiku bez teksta! (VIDEO)