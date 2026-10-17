NIŠTA VAŽNIJE NEMAMO Vučić: Dok dišem, boriću se protiv onih koji napadaju Srbiju
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija danas napadnuta sa različitih strana i spolja i iznutra i dodao da oni koji su nekada cepali srpski narod sada žele da cepaju Srbiju.
Vučić je, obraćajući se građanima na manifestaciji "Zbor Krajišnika" u Kovilovu, rekao da je onima koji bi da cepaju Srbiju malo što bi hteli da priznaju nezavisnost tzv. Kosova i uvedu sankcije Rusiji, već hoće da pokreću i separatistički pokret u Vojvodini.
- Moj odgovor je svima njima: možete da dobijate novca koliko hoćete, da vam se dodvoravam, neću, ali dok dišem, suprotstavljaću vam se i boriću se protiv vas i pobeđivaću vas. I čuvaćemo Srbiju, jer ništa važnije i preče i lepše od Srbije nemamo. Idemo da ih pobedimo ubedljivo, 25. oktobra - rekao je Vučić.
On je zahvalio hrabrom krajiškom narodu na dočeku i istakao da je Srbija uvek bila uz Krajišnike.
- Ja ću da vam otkrijem jednu tajnu - kada očekujem izborne rezultate, ja uvek prvo pitam "Je l' mogu da dobijem rezultat sa nekog od biračkih mesta gde žive Krajišnici? Dajte mi malo više Busije, malo više Palanke"... Hoću uvek sebe da ohrabrim: znam da smo tamo dobili veći procenat glasova nego uobičajeno - rekao je Vučić.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Veličanstven doček za Vučića u Novom Sadu
Preporučujemo
VUČIĆ O IZBORIMA: Kad su Krajišnici u pitanju, sa posebnom pažnjom prati jednu stvar
17. 10. 2026. u 13:10
VUČIĆ O DUELU SA BLOKADERIMA: "Beže od mene kao đavo od krsta!"
17. 10. 2026. u 12:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)