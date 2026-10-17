KRAJIŠNICI IMAJU JUNAČKO SRCE! Vučić nakon skupa u Kovilovu: Nema reči da objasnim koliko vas volim

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić zahvalio je danas Krajišnicima što su u prethodne dve godine čuvali Srbiju kada je bila pod žestokim napadima, što su uvek razumeli probleme Srbije i na tome što doprinose napretku Srbije i istakao da je Srbija uvek bila uz Krajišnike.

Foto: Printskrin Informer TV

On je, obraćajući se na manifestaciji "Zbor Krajišnika", koja se održava u Kovilovu, rekao da Krajišnici uvek znaju šta je najbolje za srpski narod i za Srbiju.

"Zato vam beskrajno hvala na podršci i ne mogu ni da vam objasnim koliko vas volim, poštujem, cenim i daću sve od sebe da uvek osećate Srbiju ne samo kao majku, već mesto koje ste izabrali i jedino mesto na svetu koje je uvek bilo uz Krajinu. Srbija je uvek bila uz Krajišnike", istakao je Vučić.

On je poželeo Krajišnicima da u svojoj otadžbini Srbiji budu uspešni i da u svakom trenutku pamte i sećaju se svog rodnog kraja, Krajine.

"Beskrajno vam hvala na tome što ste svoj rad i trud uložili u svoju Srbiju, što svakoga dana doprinosite napretku naše zemlje, što vaša deca i što svi drugi koji su sa vama došli zajednički sa nama rade na dobrobiti ove zemlje, na uspehu i napretku jedine nam matice. Ja sam se prisećao svakog mesta koje sam nekada obilazio. Čitavu Baniju, Kordun, Liku, Dalmaciju, Zapadnu Slavoniju, Istočnu Slavoniju, ima ovde i Hercegovaca, ali Krajišnicima hoću da kažem jedan stvar: pre dve godine sam rekao da ćemo da rešimo stambeni problem za ljude koji su nešto preko EU dobijali, ali trebalo bi još da plaćaju, pa im nije u vlasništvu stan. U roku od šest meseci ću taj problem da rešim ili besplatno ili uz tako minimalan novac, da ti ljudi imaju sva vlasnička prava na svoj stambeni prostor", rekao je Vučić.

Naveo je da na nama da uložemo i u kulturu sećanja.

"Da nikada ne zaboravimo koji su krajevi u kojima ste odrastali, u kojima su vas roditelji odgajali, u kojima ste vi planirali decu da odgajate. I da uvek znamo da je tamo srpsko ime i prezime posejano ma u kojoj državi da se danas ili sutra nalazi. Hvala vam što ste uvek dobro razumeli probleme Srbije. Hvala vam što ste uvek dobro osećali probleme Srbije. Čak i kad ne vidite sve na prvi pogled, vi osetite tačno kada je država Srbija ugrožena. Znate da ste izgubili svoja ognjišta, nećete da izgubite svoju maticu", rekao je Vučić.

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