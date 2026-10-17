INCIDENTI U MARSEJU, RUŠILI I PALILI SVE PRED SOBOM: U Parizu uhapšena 61 osoba, saobraćaj blokiran

FRANCUSKA policija uhapsila je u Parizu 61 osobu i sprovela 589 preventivnih provera danas do 11 časova, nakon što je u prestonici rasterala učesnike dva neodobrena marša.

AP Photo/Jean-Francois Badias

Od 61 uhapšenih, 21 osoba je uhapšena ispred sedišta informativnog kanala "CNews", čiji su prozori razbijeni, saopšteno je u pariskoj policiji.

Pariska policija je do 11 sati obavila oko 600 kontrola, pri čemu je oduzela zabranjenu zaštitnu opremu.

U Lionu su policajci suzavcem rasterali oko 300 demonstranata okupljenih ispred Univerziteta Lion 3, nešto posle 10 časova, nakon čega su demonstranti počeli da uzvikuju "Svi smo mi antifašisti".

U Marseju je nekoliko stotina demonstranata blokiralo saobraćaj i palilo vatre u kantama za smeće, dok su u Bordou i okolini počele pripreme za proteste najavljene za popodne.

Prvi neodobreni skup u Parizu, u kojem je učestvovalo oko stotinu ljudi, formiran je u blizini železničke stanice Gar di Nor, odakle su demonstranti krenuli ka Ulici Fobur Sen Deni.

U okrugu Gar de l'Est više od stotinu delimično maskiranih ljudi kretalo se ulicama uz povike "ACAB".

Policijske brigade za brze intervencije blokirale su pojedine prolaze kako bi usmeravale okupljene.

Drugi marš, u kojem je učestvovalo oko stotinu srednjoškolaca, počeo je u Ulici Ren.

U Marseju je nekoliko stotina demonstranata na početku avenije Kanebjer blokiralo saobraćaj, palilo vatre u kantama za smeće i koristilo dimne bombe.

Pojedini učesnici nosili su žute prsluke i francuske zastave, a veće okupljanje najavljeno je za rane popodnevne sate.

Demonstranti su proteste povezali sa stanjem u javnim bolnicama i obrazovanju, kao i sa upravljanjem klimatskom krizom.

Na skupu nekoliko stotina ljudi u Valensjenu, na severu Francuske, predsednički kandidat Komunističke partije Francuske, Fabijen Rusel, pozvao je poljoprivrednike, radnike i srednjoškolce da se ujedine i utiču na odluke vlade.

Kritikovao je predlog budžeta za 2027. godinu, koji uključuje 54 milijarde evra uštede, ocenjujući da su potrebne mere za zaštitu kupovne moći građana.

Njegov govor prekinuli su pojedini demonstranti u žutim prslucima, uzvikujući imena lidera francuske stranke Nacionalno okupljanje Žordana Bardele.

Rusel je potom poručio da u protestima treba da učestvuju građani bez obzira na politička uverenja.

U Bordou je jutro proteklo uglavnom mirno, iako su protesti najavljeni za 14 časova na Trgu Burze.

Oko 30 mladih ljudi podiglo je barikadu na ulici Kur Balgeri-Štutenberg, dok se u Langonu desetak demonstranata okupilo na kružnom toku Akvitanija.

Nacionalni muzej carine u Bordou još nije odlučio da li će biti zatvoren tokom protesta, a odluka će zavisiti od obima okupljanja.

Jutros do 9.30 časova u Parizu su, tokom bezbednosnih provera, zaplenjeni, između ostalog, lažna policijska traka za ruku i nož, prenosi BFM TV, pozivajući se na policijsku prefekturu.

Francuski predsednik Emanuel Makron, pozvao je građane koji će učestvovati u protestima širom zemlje da poštuju ljude i imovinu i izbegnu nasilje i vandalizam, a pariska policija zabranila je neprijavljena okupljanja u nekoliko ključnih delova prestonice.

Prema obaveštenju u koje je BFM imao uvid, policija predviđa između 60.000 i 100.000 demonstranata širom zemlje.

(Tanjug)

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