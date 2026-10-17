ISTORIJSKA ODLUKA VAŠINGTONA O KRAJU SANKCIJA ZA RUSIJU Dmitrijev: Ovaj potez otvara vrata ekonomskoj saradnji i trajnom miru

ODLUKA administracije američkog predsednika Donalda Trampa o suspenziji sankcija protiv Rusije je važan i zaista istorijski trenutak, izjavio je jutros Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

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- Suspendovanje Grejemovog zakona od strane Trampove administracije je važan i zaista istorijski trenutak - napisao je Dmitrijev na svom Telegram kanalu, prenosi agencija RIA Novosti.

On je napomenuo da je ovaj zakon, koji je pretrpeo radikalne negativne izmene nakon smrti senatora, mogao efikasno potpuno da zaustavi ekonomsku saradnju između Rusije i Sjedinjenih Država, nanoseći ozbiljnu štetu pre svega američkoj ekonomiji i globalnim tržištima. Dmitrijev je naglasio da ekonomska saradnja između Rusije i Sjedinjenih Država zadovoljava interese obe zemlje, doprinosi globalnoj ekonomskoj stabilnosti i stvara osnovu za izgradnju poverenja i postizanje trajnog mira.

- Umesto sankcija i konfrontacije, potreban nam je dijalog, obostrano korisna saradnja i zajednička odgovornost za globalnu stabilnost - zaključio je specijalni predstavnik ruskog predsednika.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp, novom izvršnom naredbom, ukinuo sankcije protiv ruskih zvaničnika, banaka i organizacija koje je trebalo da stupe sutra, 18. oktobra, u skladu sa novim zakonom o sankcijama protiv Rusije. Zakon, takođe, uključuje zabranu novih američkih investicija u Rusiji i mere za sprovođenje zabrane uvoza ruskog uranijuma. Izuzeci koje je Tramp predvideo ne utiču na prethodno uvedene američke sankcije protiv Rusije, napominje agencija RIA Novosti.

U izvršnoj naredbi potpisanoj u petak kasno uveče, Tramp je naveo da je Kongresu potvrdio da je zamrzavanje "u ovom trenutku u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država", ali nije objasnio razloge za tu odluku, prenosi CNN. Tramp je lično potpisao zakon o novim sankcija protiv Rusije prošlog meseca, ali je odluku o zamrzavanju doneo samo dva dana pre nego što je zakon trebalo da stupi na snagu, ukazuje AP, podsećajući da je zakon nazvan po pokojnom senatoru iz Južne Karoline Lindziju Grejemu, a cilj je bio da se brže zaustavi dotok finansijskih resursa za rat Rusije protiv Ukrajine. Prema ranije usvojenim merama, Tramp je imao rok od 30 dana da uvede carine od 100 odsto na svu robu pet kupaca ruske sirove nafte, a sankcije bi pogodile brojne ruske entitete i nametnule bi carine od 500 odsto na sav američki izvoz ruskih energetskih proizvoda.

Taj rok je trebalo da istekne sutra, 18. oktobra. Neočekivana Trampova odluka je doneta nedelju dana nakon što je on saopštio da su SAD pristale da kupuju dizel od Rusije u pokušaju da snize globalne cene energenata, uprkos tome što će to potencijalno naneti štetu Ukrajini u ratu sa Rusijom.

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