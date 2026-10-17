Fudbal

Navijač Hajduka osuđen na 10 dana zatvora zbog vređanja Jevreja i incidenta na utakmici sa Ajaksom

В.Н.

17. 10. 2026. u 09:16

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Prekršajni sud u Splitu izrekao je prvu presudu povodom incidenata koji su se dogodili uoči fudbalskog susreta između Hajduka i amsterdamskog Ajaksa, kada su se sa tribina čule nacističke i antisemitske parole, prenose hrvatski mediji.

Навијач Хајдука осуђен на 10 дана затвора због вређања Јевреја и инцидента на утакмици са Ајаксом

Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako piše „Slobodna Dalmacija“, 24-godišnji Jure D. osuđen je na deset dana zatvora zbog dva prekršaja. Na teret mu je stavljeno da je na sportskom događaju bio pod dejstvom alkohola, kao i da je vređao klupu i fudbalere holandskog kluba, koristeći uvredljiv izraz usmeren protiv Jevreja.

U policijskom optužnom predlogu navedeno je da je takvim ponašanjem izazivao mržnju i netrpeljivost na osnovu verske i nacionalne pripadnosti.

Splitska policija prethodno je pokrenula opsežnu akciju identifikacije i privođenja navijača Hajduka koji se dovode u vezu sa skandiranjem nacističkih i antisemitskih parola, kao i uzvikivanjem poruka kojima se veliča ustaštvo, uoči susreta sa Ajaksom.

Prema pisanju hrvatskih medija, u okviru policijske akcije do sada su privedene četiri osobe, dok se za još desetak osumnjičenih i dalje traga.

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