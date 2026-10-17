Ilić objasnio haos u Humskoj: "Izbacio sam Seka, dao sam mu mogućnost..."!

Trener crno-belih najavio naredni meč protiv Železničara.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Fudbaleri Partizana u 12. kolu gostuju Pančevcima, u jednom od derbija ove runde.

Međutim, uoči okršaja sa "dizelkom", trener "parnog valjka" Saša Ilić odlučio se na drakonski potez. Naime, on je odstranio Dembu Seka iz ekipe do daljnjeg, a na konferenicji za medije je obrazložio svoju odluku:

- Pa hajde da počnem prvo od sebe, to smatram svojom velikom greškom od kako sam došao u Fudbalski klub Partizan, video sam neke određene stvari po pitanju nediscipline igrača. Moje uverenje je bilo da ćemo kroz neke razgovore prevazići to, jer je interes Partizana iznad svih. Neke stvari se ponavljaju. Desila se situacija sa Dembom Sekom, što sam ja hteo da ispeglam, jer nismo u sjajnoj situaciji. Da se to ostavi za zimski prelazni rok. Demba je odstranjen, jer nije hteo da se izvini ispred igrača. Do daljnjeg neće biti u ekipi. Ono što moram da kažem, Partizan mora da menja svoj DNK, ispred svih vas mogu da kažem da sam najodgovorniji koji će se truditi da promeni DNK. Imam toliko utakmica u Partizanu, proveo sam toliko godina na Teleoptiku i znam kako treba da se ponaša fudbaler Partizana. Tu ne ulazim fudbalske kvalitete, ulazim u druge kvalitete, ljudske i u nekom narednom periodu će se Partizan oslanjati na to da ljudi budu svesni veličine FK Partizana. Svi će morati tako da se ponašaju, uključujući i mene - rekao je Saša Ilić.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Potom je priznao zbog čega se ranije nije odlučio na ovaj korak sa Sekom:

- Ne možemo da pričamo tu samo o Seku. Rekao sam da Partizan mora da menja DNK igrača, ne samo i Zubairu, koji je bio kažnjen, nego i drugi igrači koji dolaze iz omladinske škole Partizana. Da ostavimo to sve za naredni period, kada se završi polusezona. Moram da kažem da Partizan mora da menja DNK. Ja sam trener, ja sam osoba koja je najodgovornija za rezultate FK Partizan, koji su takvi kakvi su i koji nisu u renomeu kluba. Mora da se poštuje institucija FK Partizan.

Na pitanje da objasni odluku da je Demba Sek izbačen zauvek, kaže:

- Ja sam dao jednu šansu Zubairuu, dao sam šansu i Seku da ustane ispred svih igrača i da kažem da neće više to da radi. Odbio je to i odstranjen je. Zubairu se izvinio, novčanu kaznu je platio. To nije moj domen, nego čelnika. Ponašanje Zubairua je drugačije nego pre toga. Ne znam šta će Sek raditi, ono što će morati da bi se vratio u FK Partizan je da se izvini. Razumem situaciju da je Sek jedan od najboljih igrača u polusezoni, ali neki kodeksi ponašanja moraju da se znaju u Partizanu.

Nastavio je u istom tonu:

- Ovo nije dobar momenat. Moja greška od kako sam došao u FK Partizan. Direktno sam odgovoran krivac, jer se to dešava kod mene. Sve ima neku istoriju već nekoliko godina unazad. I ja ako već moram da kažem, a imam pravo, jer sam sa druge strane dobio enormnu podršku navijača, možda i nezasluženo, s obzirom na rezultate, a to je da probam da vratim igrače i da one koji dođu, da budu svesni šta je taj klub.

Čelnici Partizana su takođe upućeni u odnos Seka i Čumića.

- Ljudi iz kluba su upućeni u dešavanja. Ponavljam, ja sam hteo da ovo prođe nezapaženo, jer je ostalo sedam-osam utakmica do kraja jesenjeg dela. Da radimo stvari na polusezoni. Dao sam mogućnost da se Sek izvini ostalima, on to nije uradio i zato je izbačen iz ekipe. - zaključio je Ilić.