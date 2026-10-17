IRAN BLOKIRAO STRATEŠKI PROLAZ: Mornarica IRGC ponovila da je Ormuski moreuz zatvoren
MORNARICA Korpusa revolucionarne garde Irana (IRGC) ponovila je danas da je Ormuski moreuz zatvoren. "Ormuski tesnac zatvoren i zabranjen je prolazak stranih brodova kroz taj prolaz", navodi se u saopštenju IRGC.
Dodaje se da će brodovima koji krše iranske propise u Ormuskom moreuzu biti ugrožena bezbednost plovidbe, prenosi agencija IRNA. IRGC je ranije danas saopštio da je veliki požar zahvatio supertanker sa više od 2 miliona barela sirove nafte nakon što je udario u pomorsku minu u Ormuskom moreuzu, dok je pokušavao da prođe "neovlašćenom rutom" kroz taj strateški prolaz.
Al Džazira je prenela da su od juče pogođena još najmanje dva tankera kod obale Saudijske Arabije.
Preporučujemo
SKUPILI SE PREDSTAVNICI 57 DRŽAVA: Arakči stigao u Bagdad na ministarski samit
17. 10. 2026. u 13:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)