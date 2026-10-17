Svet

IRAN BLOKIRAO STRATEŠKI PROLAZ: Mornarica IRGC ponovila da je Ormuski moreuz zatvoren

V.N.

17. 10. 2026. u 14:35

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MORNARICA Korpusa revolucionarne garde Irana (IRGC) ponovila je danas da je Ormuski moreuz zatvoren. "Ormuski tesnac zatvoren i zabranjen je prolazak stranih brodova kroz taj prolaz", navodi se u saopštenju IRGC.

ИРАН БЛОКИРАО СТРАТЕШКИ ПРОЛАЗ: Морнарица ИРГЦ поновила да је Ормуски мореуз затворен

Ilustracija AI/ČetGPT

Dodaje se da će brodovima koji krše iranske propise u Ormuskom moreuzu biti ugrožena bezbednost plovidbe, prenosi agencija IRNA. IRGC je ranije danas saopštio da je veliki požar zahvatio supertanker sa više od 2 miliona barela sirove nafte nakon što je udario u pomorsku minu u Ormuskom moreuzu, dok je pokušavao da prođe "neovlašćenom rutom" kroz taj strateški prolaz.

Al Džazira je prenela da su od juče pogođena još najmanje dva tankera kod obale Saudijske Arabije.

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