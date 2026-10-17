IRAN BLOKIRAO STRATEŠKI PROLAZ: Mornarica IRGC ponovila da je Ormuski moreuz zatvoren

MORNARICA Korpusa revolucionarne garde Irana (IRGC) ponovila je danas da je Ormuski moreuz zatvoren. "Ormuski tesnac zatvoren i zabranjen je prolazak stranih brodova kroz taj prolaz", navodi se u saopštenju IRGC.

Ilustracija AI/ČetGPT

Dodaje se da će brodovima koji krše iranske propise u Ormuskom moreuzu biti ugrožena bezbednost plovidbe, prenosi agencija IRNA. IRGC je ranije danas saopštio da je veliki požar zahvatio supertanker sa više od 2 miliona barela sirove nafte nakon što je udario u pomorsku minu u Ormuskom moreuzu, dok je pokušavao da prođe "neovlašćenom rutom" kroz taj strateški prolaz.

Al Džazira je prenela da su od juče pogođena još najmanje dva tankera kod obale Saudijske Arabije.