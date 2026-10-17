POBUNA U KIJEVU, KLIČKU SE TRESE FOTELJA! Građani traže ostavku, a gde su nestale milijarde za zimu?

STOTINE građana Kijeva okupile su se ispred zgrade gradske skupštine, zahtevajući ostavku gradonačelnika Vitalija Klička, koji je na vlasti već 12 godina.

Foto: Ovsiannikova Yuliia/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Kijev bez Klička - skandirali su demonstranti, noseći transparente sa porukama "Gde su skloništa?", "Ostavka" i "12 godina neodgovornosti".

Pojedini su gradonačelniku poručili da "napusti Kijev", ironično aludirajući na njegov nedavni savet stanovnicima prestonice da razmisle o preseljenju uoči teške zime, piše ukrajinski "Kijev independent".

Kiev citizens PROTEST against MAYOR Klitschko outside the city administration building, demanding his resignation Earlier, Zelensky CRITICIZED him for the city's poor PREPARATION FOR WINTER https://t.co/G7qWmRJkso — RT (@RT_com) October 17, 2026

Glavni razlog nezadovoljstva jeste nespremnost grada za predstojeću zimu, ali i brojni problemi koji se godinama nagomilavaju: od lošeg stanja komunalne infrastrukture i nedostatka skloništa do korupcije, spornih građevinskih projekata i uništavanja zelenih površina.

Prema pisanju "Kijev independenta", stanovnici prestonice suočavaju se sa čestim prekidima snabdevanja električnom energijom, dok su gotovo svakodnevni nestanci vode postali poseban problem.

Zamenik direktora gradskog vodovodnog preduzeća "Kijevvodokanal" Sergej Gorkucenko upozorio je da električni sistem vodovoda potiče još iz sedamdesetih godina prošlog veka i da ne može da izdrži oscilacije napona.

On je ukazao i na opasnost od kolapsa kanalizacionog sistema, upozorivši da bi u tom slučaju "za tri dana nastupila epidemiološka katastrofa".

Posebno nezadovoljstvo izazvalo je pitanje skloništa: Kličko je u septembru obećao postavljanje 40 do 50 mobilnih skloništa u roku od mesec dana, ali je do 15. oktobra postavljeno samo jedno.

Da Kijev nije spreman za zimu smatra i Vladimir Zelenski, koji je 13. oktobra izjavio da su planovi za obezbeđivanje funkcionisanja osnovnih službi u gotovo svim ukrajinskim regionima sprovedeni uspešnije nego u prestonici.

Kličko, međutim, odgovornost prebacuje na centralnu vlast, optužujući je da gradskoj administraciji neprestano postavlja prepreke.

- Gde je protivvazdušna odbrana prestonice? Gde je zaštita objekata 'Ukrenerga'? Gde su milijarde koje ste za to izdvojili - upitao je Kličko tokom obraćanja ukrajinskom parlamentu.

Ipak, prema podacima ukrajinskog Ministarstva finansija, Kijevu je za zimske pripreme ove godini izdvojeno više od 2,3 milijarde dolara, od čega je do 1. septembra potrošeno svega 51,1 odsto.

Iako nezadovoljstvo građana raste, smena Klička nije jednostavna. On je gradonačelnik od 2014. godine, a ponovo je izabran 2015. i 2020. godine.

Zbog specifičnog sistema upravljanja prestonicom, Zelenski može da ga razreši funkcije načelnika gradske državne administracije, ali ne i izborne funkcije gradonačelnika.

(RT Balkan)

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