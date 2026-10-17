ISTORIJSKI PRESEDAN NA POMOLU! Žena bi prvi put mogla da stane na čelo UN — evo ko vodi u trci

BIVŠA potpredsednica Kostarike Rebeka Grinspan trenutno je u blagoj prednosti u trci za naslednika Antonija Gutereša na mestu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, pokazalo je neformalno glasanje održano u Savetu bezbednosti UN, potvrdila su dva izvora za Rojters.

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Za funkciju desetog generalnog sekretara UN nadmeće se sedam kandidata, nakon što je bivša predsednica Čilea Mišel Bašele odustala od kandidature.

Guterešu, koji je na čelu svetske organizacije proveo dva petogodišnja mandata, funkcija ističe krajem ove godine, dok će njegov naslednik stupiti na dužnost 1. januara 2027. godine.

Grinspanova, koja se predstavlja kao zagovornica reformi i multilateralizma, mogla bi da postane prva žena na čelu Ujedinjenih nacija u istoriji organizacije.

Tokom karijere zalagala se za prevazilaženje rodnih barijera, ističući privrženost principima mira, razvoja i ljudskih prava.

Kao prva žena na čelu Konferencije UN o trgovini i razvoju, Grinspanova je, kako je sama priznala, morala da usklađuje porodične obaveze sa javnom službom, a upravo je to iskustvo, prema njenim rečima, oblikovalo njen stil rukovođenja.

Neformalno glasanje u Savetu bezbednosti UN predstavlja samo jednu od faza izbora, a konačna odluka o Guterešovom nasledniku tek predstoji.

(RT Balkan)

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