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"ONI SU MI SPASILI ŽIVOT" Prva izjava ruskog generala na koga je pokušan atentat u Moskvi

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16. 10. 2026. u 14:04

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POKUŠAJ atentata dogodio se u Moskvi u februaru 2026. godine. General-potpukovnik je zadobio nekoliko prostrelnih rana.

ОНИ СУ МИ СПАСИЛИ ЖИВОТ Прва изјава руског генерала на кога је покушан атентат у Москви

MOD Rusije

General-potpukovnik Vladimir Aleksejev, prvi zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane, koji je preživeo pokušaj atentata, izjavio je da je bio na lečenju u Saveznom naučnom i kliničkom centru za reanimaciju i rehabilitaciju, te da su mu tamošnji lekari spasili život.

„Lepo je i to što sam i ja spasen u tom centru; iako sam bio ranjen, ovde sam lečen”, rekao je Aleksejev na otvaranju Sveruske konferencije „Podrška vitalnim funkcijama u kritičnim stanjima”, prenosi TASS.

General-potpukovnik je napomenuo da su stručnjaci iz Saveznog naučnog i kliničkog centra za reanimaciju i rehabilitaciju spasili 15.000 učesnika specijalne operacije u Ukrajini.

U aprilu je načelnik GRU-a, admiral Igor Kostjukov, izvestio da general Aleksejev ne namerava da napusti službu nakon pokušaja atentata.

Pokušaj atentata dogodio se u Moskvi u februaru 2026. godine. General-potpukovnik je zadobio nekoliko prostrelnih rana.

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