MIR ILI JOŠ TEŽI UDARAC ZA UKRAJINU: Lukašenko upozorio Zelenskog da ne odlaže sporazum!

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da će se Ukrajina suočiti sa sve težom situacijom ukoliko ove godine ne pristane na mirno rešenje sukoba, upozorivši da bi naredne godine okolnosti mogle da postanu znatno nepovoljnije.

Foto: Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

Lukašenko je, ipak, izrazio uverenje da će se sukob u Ukrajini uskoro završiti.

- I taj mir će doći. Ako ne ove godine, onda sledeće. Apsolutno sam uveren - rekao je Lukašenko tokom radne posete Vitebskoj oblasti, gde se upoznao sa obukom jedne od jedinica civilne odbrane, prenosi Sputnjik.

Prema njegovim rečima, okončanje sukoba neophodno je i u interesu obe strane, jer rat ostavlja ozbiljne posledice i po Ukrajinu i po Rusiju.

- Da, Rusija je moćnija, jača i još uvek može dugo da se bori. Ali iscrpljenost je i dalje veoma velika, uticaj na ekonomiju je ogroman, kao što vidite. Ko ima koristi od ovoga? Rusi to razumeju, spremni su za mir - rekao je Lukašenko.

Beloruski predsednik ocenio je da bi Ukrajina trebalo da iskoristi priliku za postizanje mirovnog sporazuma, jer bi, prema njegovim rečima, odlaganje rešenja moglo dodatno da pogorša njen položaj.

Ukrajinci treba sami da odluče ko će voditi zemlju

Govoreći o političkoj situaciji u Ukrajini, Lukašenko je izjavio da američki predsednik Donald Tramp ne bi trebalo da određuje ko će biti na čelu te zemlje.

- Ukrajinski narod treba da odluči ko će voditi zemlju - poručio je Lukašenko.

On je ocenio da bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trebalo da organizuje predsedničke izbore, podsećajući da je ranije obećao da će na čelu države ostati samo jedan mandat.

- Obećanja treba ispuniti - rekao je beloruski predsednik.

Prethodno je portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio da Zelenski ne želi da preuzme odgovornost za postizanje mirnog rešenja sukoba, navodeći da se Moskva po tom pitanju slaže sa stavom američkog predsednika Donalda Trampa.

(Politika onlajn)

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