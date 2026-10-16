UDARI U CRNOM MORU IZAZVALI PANIKU: Bugarska zatražila od NATO jačanje vojnih kapaciteta

BUGARSKA je zatražila od generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea i vrhovnog komandanta savezničkih snaga u Evropi Aleksisa Grinkeviča jačanje vojnih kapaciteta, uključujući raketne sisteme, sisteme protiv dronova i patrolne avione, izjavio je danas bugarski ministar odbrane Dimitar Stojanov.

Foto: Profimedia/Bianca Otero

- Zatražili smo ceo mogući spektar - raketne sisteme, sisteme protiv dronova i patrolne avione - rekao je Stojanov novinarima u Sofiji, gde je prisustvovao obeležavanju praznika bugarskog ratnog vazduhoplovstva, prenela je BTA. On je dodao da je od NATO-a zatraženo i da demonstrira vojnu snagu na bugarskoj teritoriji i u teritorijalnim vodama te zemlje.

Stojanov je naveo da saveznici imaju ograničene mogućnosti, jer su za dodatnim kapacitetima zainteresovane i Rumunija i baltičke zemlje. On je istakao da je neophodno da Bugarska, Rumunija i Turska razviju zajedničku strategiju za delovanje u regionu Crnog mora. Najavio je da očekuje da uskoro održi sastanak sa ministrom odbrane i načelnicima generalštabova Turske i Rumunije, uz napomenu da Bugarska ima političku podršku baltičkih zemalja.

- Intenzitet udara u Crnom moru povećava se svakim danom - rekao je Stojanov, podsećajući na napade u teritorijalnim vodama Rumunije.

Prema njegovim rečima, ti događaji ukazuju na potrebu za modernizacijom bugarskih oružanih snaga. Bugarski ministar je ocenio da, uprkos raspoređivanju snaga i resursa u Rumuniji, baltičkim zemljama i Poljskoj, nije moguće obezbediti potpunu sigurnost.

Dodao je da i Rusija i Ukrajina raspolažu savremenim tehnologijama, ali da se napadi dronovima i balističkim raketama nastavljaju. Bugarska, kako je naveo, sopstvenim resursima nastoji da smanji rizike, a rasporedila je sredstva za kinetičke udare i nadzor.

Trenutno ima dva sistema za izviđanje svojih voda, dok se do kraja nedelje očekuje dolazak trećeg, potpuno novog sistema. Stojanov je rekao i da je jučerašnji sastanak Evropske unije bio usredsređen na napade u Crnom moru, izrazivši nadu da će uslediti brz odgovor i jačanje bugarskih kapaciteta.

Govoreći o brodu "Čelsi 3", bugarski ministar je naveo da se on nalazi na sidru, oko 10 kilometara istočno od Lozenca, i da se očekuje pokretanje nove operacije tegljenja. Prethodna operacija obustavljena je u četvrtak zbog vremenskih uslova, a očekuje se da brod danas bude otegljen do Burgasa.

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