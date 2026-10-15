IZ RUSIJE, S LJUBAVLJU: Direktor FBI odgovorio na nagađanja medija
Direktor FBI Keš Patel odgovorio je na medijske navode da je otputovao u Moskvu i da će se sastati sa predstavnicima ruske bezbednosne službe FSB.
Direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI), Keš Patel, oglasio se o medijskom izveštaju o njegovom navodnom dolasku u Rusiju, nakon što je FBI demantovao te informacije, a televizijska mreža tokom programa objavila je ispravku.
Patel je objavio poruku "Iz Rusije, s ljubavlju", reagujući na izveštaj televizijske mreže da je otputovao u Rusiju.
Ranije istog dana, voditelj Em-Si nau Piter Aleksander prvobitno je obavestio gledaoce:
- Imamo najnoviju vest. Reč je o direktoru FBI-ja Kešu Patelu. Saznali smo da je Patel stigao u Rusiju, gde je trebalo da se održi sastanak - preneo je "Foks njuz".
Novinar Ken Dilanijan, koji prati pravosuđe i obaveštajne službe, potom je govorio o zabrinutosti svojih izvora u FBI povodom navodnog putovanja, uključujući i mogućnost sastanaka sa ruskom bezbednosnom službom FSB.
FBI je ubrzo demantovao ove navode. Nalog službe za brzo reagovanje na društvenoj mreži Iks saopštio je da se Patel nalazi u Virdžiniji, gde prisustvuje događaju posvećenom odavanju priznanja pripadnicima službi za sprovođenje zakona na Univerzitetu Liberti.
Kasnije u sredu, Dilanijan je tokom televizijskog programa objavio ispravku, priznajući da Patel nije stigao u Rusiju.
(RT Balkan)
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