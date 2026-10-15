ATINSKI PAKAO ZA BANJALUČANE: Panatinaikos od starta lomi Borac, prelaz "plače" da bude odigran!

Večeras od 18:45 na Olimpijskom stadionu u Atini, Panatinaikos dočekuje banjalučki Borac na otvaranju nove evropske sezone u okviru UEFA Lige konferencije.

FOTO: Depositphotos/ vverve

Ovo je susret dva tima koja se jako dobro sećaju pretprošle sezone i tadašnjeg remija (1:1) u Banjaluci, ali večerašnji okršaj u Grčkoj donosi potpuno drugačiji odnos snaga i jasnu ulogu apsolutnog favorita koja je dodeljena domaćinu.

Grčki velikan ulazi u ovaj meč sa imperativom pobede i velikim momentumom na svom terenu, gde je nanizao četiri trijumfa u svim takmičenjima . Jasno je da će „zeleni“ od samog starta izvršiti silovit pritisak, raširene formacije, pokušavajući da brzim protokom lopte otvore defanzivni blok gostiju.

Sa druge strane, Borac pod vođstvom Vinka Marinovića u Atinu stiže pun samopouzdanja nakon odličnih rezultata u domaćem prvenstvu (četiri vezane pobede). Međutim, evropska gostovanja su potpuno druga dimenzija. Najveća defanzivna mana Banjalučana je podatak da su primili gol na poslednjih osam vezanih utakmica van Bosne i Hercegovine.

Taktika Borca biće bazirana na dubokoj, kompaktnoj zoni i čekanju šanse iz kontri preko Luke Juričića, ali izdržati početni nalete pred vatrenom atinskom publikom biće izuzetno teško.

Grčki timovi su tradicionalno izuzetno agresivni pred svojim navijačima od prvog sudijskog zvižduka. Panatinaikos ne sme dozvoliti nervozu ulaskom u drugo poluvreme sa nerešenim ishodom.

NAŠ TIP: 1-1 (1.70)