DEČACI U ENGLESKOJ OD JESENI UČE KAKO DA POŠTUJU ŽENE: Škole od ove jeseni uvode novi program protiv mizoginije

BRITANSKA vlada najavila je novi pristup borbi protiv mizoginije u školama, koji podrazumeva obuku nastavnika, praktične smernice za obrazovne ustanove i veću uključenost roditelja. Cilj je da se kod mladih razvijaju zdravi odnosi, poštovanje i kritički odnos prema štetnim sadržajima na internetu.

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Ministarstvo prosvete Velike Britanije predstavilo je novi program podrške školama, usmeren na suzbijanje mizoginije i negativnih uticaja sa interneta, uključujući sadržaje ličnosti poput Endrua Tejta.

Prema najavi britanske vlade, škole će dobiti praktične vodiče, obuku za nastavnike i podršku za rad sa roditeljima. Novi pristup trebalo bi da doprinese stvaranju školskog okruženja u kojem se neguju poštovanje, osećaj pripadnosti i zdravi međuljudski odnosi.

Plan predviđa da se o ovim temama razgovara ne samo tokom nastave već i kroz vannastavne aktivnosti, podršku učenicima i svakodnevne odnose u školskoj zajednici.

Podaci ukazuju na rasprostranjenost problema

Prema podacima koje je objavila britanska vlada, polovina devojčica prijavila je da je tokom jedne školske nedelje u maju čula mizogine komentare drugih učenika. Istovremeno, gotovo 30 odsto učenika desetog i jedanaestog razreda navelo je da je nedavno čulo komentare zbog kojih su bili zabrinuti za bezbednost devojčica.

Vlada navodi da nova inicijativa treba da pomogne mladima da prepoznaju štetne stavove i ponašanja, izgrade zdrave odnose i lakše se snalaze u sve složenijem digitalnom okruženju.

Ulaganje u nastavnike i nove obrazovne programe

Kao deo šireg plana, britanska vlada izdvojiće 150.000 funti za novu stručnu savetodavnu grupu za obrazovanje o odnosima, seksualnom zdravlju i zdravlju uopšte (RSHE). Grupa će okupiti stručnjake i organizacije koje će razvijati resurse za nastavnike, kako bi lakše obrađivali osetljive i složene teme.

Ove nedelje počela su i dva nova pilot-programa u okviru vladinog programa za prevenciju nasilja nad ženama i devojčicama, vrednog 16 miliona funti. Jedan je usmeren na učenike srednjih škola i njihovo razumevanje zdravih odnosa, dok je drugi namenjen radu sa dečacima na preispitivanju štetnih stavova i negativnih uticaja sa interneta.

Rezultati pilot-programa trebalo bi da pomognu u utvrđivanju pristupa koji se mogu primeniti i u drugim školama.

Veći fokus na digitalnu i medijsku pismenost

Britanska vlada planira i jačanje nastave medijske pismenosti kroz buduće reforme nastavnog plana i programa. Učenici bi trebalo da steknu bolje veštine za prepoznavanje manipulacije, kritičko procenjivanje sadržaja na internetu i razumevanje rizika, uključujući zloupotrebu veštačke inteligencije za stvaranje dipfejk sadržaja.

Nova strategija nadovezuje se na već ojačani nastavni program za odnose, seksualno i zdravstveno obrazovanje. Vlada istovremeno sarađuje sa Fondom za mlade, koji sprovodi programe za decu uzrasta od 12 do 16 godina, sa ciljem razvijanja otpornosti, međusobnog poštovanja i pozitivnih uzora.

Najava je deo širih aktivnosti britanske vlade u borbi protiv mizoginije i nasilja nad ženama i devojčicama, a prati je i novo partnerstvo sa velikim poslodavcima, koje je najavila ministarka za žene i ravnopravnost Bridžit Filipson.

Britanske vlasti očekuju da nove mere pomognu školama da ranije prepoznaju i spreče širenje mizoginih stavova, uz veće učešće nastavnika, roditelja i same dece u izgradnji bezbednijeg okruženja.

(gov.uk)

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