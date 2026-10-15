"IMAĆEMO VAŽNE PORUKE OD ALEKSANDRA VUČIĆA" Vučević: Očekujem da skup u Novom Sadu bude naš najveći skup u ovoj kampanji

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević izjavio je danas da očekuje da skup u Novom Sadu bude najveći koju je ova stranka organizovala u aktuelnoj kampanji.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Govoreći o sutrašnjem skupu, rekao je da će on početi u 18 časova na glavnom gradskom trgu, a da će muzički program početi u 17 časova.

- Očekujem da će ovo biti najveći naš skup u ovoj kampanji. Mislim da ćemo imati važne poruke sutra od Aleksandra Vučića i pokazati da je Novi Sad slobodan grad za sve ljude, da je srpska Atina, da je neotuđivi deo Srbije, kao i Bačka, Banat i Srem i da oko toga nema igre - rekao je Vučević za TV Kurir.

Kako je naveo, vreme je da suprotna strana dobije odgovor građana Srbije.

- Pričam protiv politike ljudi koji se ne ponašaju baš moralno u privatnom životu, a u javnom životu drže pridike. To su ljudi koji su kreirali preke sudove. Vreme je da dobiju odgovor građana Srbije - istakao je Vučević.

Prema njegovim recima, kada nekog podrže Andrej Plenković, Milo Đukanović, Aljbin Kurti, građani treba odmah da znaju da ne treba da budu deo toga.

- Kada vidim da Kurti nekoga podržava znam da odmah treba da pređem ulicu. Molim građane da ne nasedaju na njihove bombastične izjave. Niti imaju tu energiju, potencijal. Mislim da su državni organi danas bolje pripremljeniji za sve eventualne problematične situacije i da će preventivno delovati ako se neko sprema da radi nešto protivzakonito - naveo je on.

Ukazao je da građani 25. oktobra treba da odluče o svojim životima, novčanicima, porodicima, državi i da se ne podrazumeva da stalno gradimo nove kilometre auto-puteva, da će brzi voz povezati sever i jug države, nego da je to pitanje liderstva i hrabrosti.

- Naša lista je kandidovala ljude sa imenom i prezimenom. Naša politika je poznata. Mislim da mi pričamo jedini konkretno šta je program za naredne periode. Kod nas nemate zborove, plenume, kod nas je sve transparentno - rekao je Vučević.

Govoreći o borbi protiv korupcije, Vučević je naveo da niko nije uradio institucionalno i pravno na borbi protiv korupcije koliko je urađeno od 2012. godine.

Dodao je da su uvedeni novi instituti, pravni mehanizmi, na stotine predmeta je pokrenuto, da mu je žao što do kraja nije istrajano na pitanju "pljačkaških privatizacija".

- Ovi blokaderi se bore protiv korupcije, a kada su oni vodili državu, kada se nisu gradili mostovi, škole, tada nije bilo korupcije? I tada su građani plaćali poreze i doprinose. Pa, gde su tada pare?! A sad kad se gradi, sada ima korupcije - rekao je Vučević.

Prema njegovim rečima, politika blokadera je uvođenje sankcija Rusiji, dok po pitanju Kosova i Metohije šalju razlicite poruke - jedni da će da razgovaraju o statusu, drugi da je Kosovo nezavisno.

- Ovo pitanje sankcija je jasno što se tiče naše liste, mi nećemo uvesti sanckije Ruskoj Federaciji - naglasio je predsednik SNS.

Osvrćući se na inicijativu za referendum u Novom Sadu, naveo je da je to pokušaj da se na jednoj bitnoj stvari razbiju pravni i politički sistem države.

- Vraćaju se na zboraška okupljanja, ne znate ko ga čini, kako se to formatira. Oni pokušavaju da unište ključne demokratske institucije - rekao je Vučević i dodao da su sve što su mogli blokirali i da veruje da je sada ogromnoj većini građana Srbije jasno da iza svega stoji politika i ljudi poput Bojana Pajtića, Dušana Petrovića.

- Pretpostavljam da ima primesa i spolja, da je neko morao i da da logističku podršku, a da je priča o studentima podmetnuta kao šarena laža. Sve od početka je čista prevara. Niti iko spominje 16 žrtava, njihove porodice, to nije tema za njih. Neko to radi da bi se vratio na pozicije koje je imao do 2012., poput Bojana Pajtića. Na kraju, verujem da drugi nisu srećni kada mi napredujemo. Neće nam aplaudirati, oni imaju svoje državne agende - dodao je Vučević.

(Tanjug)