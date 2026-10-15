SRUŠIO SE KROV ŠKOLE, STRADALA DECA! Stravična nesreća u Pakistanu, u toku potraga za preživelima pod ruševinama (VIDEO)
NAJMANjE 22 ljudi, među kojima je 21 učenik i jedan nastavnik, poginuli su kada se krov privatne škole urušio u Pešavaru, na severozapadu Pakistana, javili su danas mediji.
Žrtve su bila deca mlađa od 13 godina, a više od trideset ljudi je povređeno. Spasilačke ekipe tragaju za osobama koje su ostale zarobljene ispod ruševina, dok su pojedini povređeni u kritičnom stanju.
Prema navodima bolničkih zvaničnika, učenici i nastavnik prevezeni su u bolnicu Lejdi Riding, gde su preminuli po prijemu ili su proglašeni mrtvima.
Uzrok urušavanja krova za sada ostaje nepoznat.
Spasilačke ekipe nastavljaju potragu i izvlačenje ljudi iz ruševina.
Ovakve nesreće nisu neuobičajene u Pakistanu, gde se urušavanja objekata često povezuju sa slabim sprovođenjem građevinskih propisa, upotrebom nekvalitetnih materijala i kršenjem bezbednosnih standarda radi smanjenja troškova, piše Independent.
Na društvenim mrežama kruži informacija da je broj mrtvih veći od zvaničnog.
(Kurir)
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