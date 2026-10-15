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SRUŠIO SE KROV ŠKOLE, STRADALA DECA! Stravična nesreća u Pakistanu, u toku potraga za preživelima pod ruševinama (VIDEO)

В.Н.

15. 10. 2026. u 09:31

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NAJMANjE 22 ljudi, među kojima je 21 učenik i jedan nastavnik, poginuli su kada se krov privatne škole urušio u Pešavaru, na severozapadu Pakistana, javili su danas mediji.

СРУШИО СЕ КРОВ ШКОЛЕ, СТРАДАЛА ДЕЦА! Стравична несрећа у Пакистану, у току потрага за преживелима под рушевинама (ВИДЕО)

Foto: printskrin/Iks/@SajjadTarakzai

Žrtve su bila deca mlađa od 13 godina, a više od trideset ljudi je povređeno. Spasilačke ekipe tragaju za osobama koje su ostale zarobljene ispod ruševina, dok su pojedini povređeni u kritičnom stanju.

Prema navodima bolničkih zvaničnika, učenici i nastavnik prevezeni su u bolnicu Lejdi Riding, gde su preminuli po prijemu ili su proglašeni mrtvima.

Uzrok urušavanja krova za sada ostaje nepoznat.

Spasilačke ekipe nastavljaju potragu i izvlačenje ljudi iz ruševina.

Ovakve nesreće nisu neuobičajene u Pakistanu, gde se urušavanja objekata često povezuju sa slabim sprovođenjem građevinskih propisa, upotrebom nekvalitetnih materijala i kršenjem bezbednosnih standarda radi smanjenja troškova, piše Independent.

Na društvenim mrežama kruži informacija da je broj mrtvih veći od zvaničnog.

(Kurir)

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