SRUŠIO SE KROV ŠKOLE, STRADALA DECA! Stravična nesreća u Pakistanu, u toku potraga za preživelima pod ruševinama (VIDEO)

NAJMANjE 22 ljudi, među kojima je 21 učenik i jedan nastavnik, poginuli su kada se krov privatne škole urušio u Pešavaru, na severozapadu Pakistana, javili su danas mediji.

Foto: printskrin/Iks/@SajjadTarakzai

Žrtve su bila deca mlađa od 13 godina, a više od trideset ljudi je povređeno. Spasilačke ekipe tragaju za osobama koje su ostale zarobljene ispod ruševina, dok su pojedini povređeni u kritičnom stanju.

A tragic incident in Peshawar, where at least 16 students and teachers have died after the roof of a private school collapsed. Our thoughts are with the victims and their grieving families Rescue operations are ongoing #Peshawar #BreakingNews #Pakistan #SchoolCollapse https://t.co/h5kCPW26nt — Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) October 15, 2026

Prema navodima bolničkih zvaničnika, učenici i nastavnik prevezeni su u bolnicu Lejdi Riding, gde su preminuli po prijemu ili su proglašeni mrtvima.

Tragedy in Peshawar: 16 students and one teacher were killed after the roof of a private school collapsed in Dir Colony. A rescue operation is underway, with several still feared to be trapped under the rubble. #Peshawar #SchoolCollapse #Pakistan #BreakingNews https://t.co/ShXQs0ks9g — Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) October 15, 2026

Uzrok urušavanja krova za sada ostaje nepoznat.

Spasilačke ekipe nastavljaju potragu i izvlačenje ljudi iz ruševina.

Ovakve nesreće nisu neuobičajene u Pakistanu, gde se urušavanja objekata često povezuju sa slabim sprovođenjem građevinskih propisa, upotrebom nekvalitetnih materijala i kršenjem bezbednosnih standarda radi smanjenja troškova, piše Independent.

🚨22 Children were killed & more than forty were injured when the roof of a private school collapsed in the #Dir_Colony area of #Peshawar ▪️#Pakistan Army personnel are working alongside other rescue & relief agencies in a joint operation to rescue those trapped beneath the rubble. ▪️Rescue efforts are underway at a rapid pace to recover children and school staff trapped under the debris. ▪️Pakistan Army personnel and other rescue teams are pulling children and school staff from the rubble and shifting them to hospitals for medical treatment. https://t.co/oW3U24oBad — ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) October 15, 2026

Na društvenim mrežama kruži informacija da je broj mrtvih veći od zvaničnog.

(Kurir)

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