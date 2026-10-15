ROĐENA KAO MARGARETA, POSTALA MATA HARI: Ovo je bila najpoznatija špijunka Prvog svetskog rata (FOTO)

NAJPOZNATIJA žena Prvog svetskog rata rođena je 1876. godine u Leuvardenu, u Holandiji. Mata Hari je tokom života bila plesačica, a na kraju i dvostruki agent, što ju je koštalo života. Ubijena je u Parizu 1917. godine.

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Rođena je kao Margareta Gertruda Zele u bogatoj holandskoj porodici. Njen otac je bio vlasnik prodavnice šešira i kupovao je akcije u naftnoj industriji, što mu je donelo bogatstvo, tako da su Margareta i njen brat imali veoma luksuzno detinjstvo.

Međutim, njen otac je izgubio bogatstvo kada je Mata Hari imala 13 godina, a njeni roditelji su se ubrzo razveli. Tada je počela da živi sa svojim kumom i da pohađa školu za obuku učitelja.

U svojim dvadesetim godinama, želela je brak i porodični život.

Kada je imala 18 godina, javila se na oglas za gospodina Rudolfa Maklauda, visokorangiranog oficira holandske vojske, koji je tražio ženu. Margareta i Rudolf su se u početku dobro slagali, venčali se i imali dvoje dece.

Ali posle nekoliko godina, Rudolf se pokazao kao nasilan čovek i alkoholičar, i brzo je počeo da ima veze sa drugim ženama.

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Margareta je pronašla mir u plesu, pa se pridružila plesnoj grupi, gde se navodno ponovo rodila. Tamo je počela da koristi ime Mata Hari, što na malajskom znači Sunce, ili doslovno „oko dana“.

Iako su se nakratko pomirili, Hari i Rudi nisu uspeli da izgrade zajednički život i razveli su se 1902. godine.

Njihov razvod je ubrzala smrt njihovog dvogodišnjeg sina. Njihova ćerka Žana je nakon razvoda završila sa ocem. Margareta nije bila zadovoljna ishodom, ali je ipak priznala da je on uvek bio dobar otac Žani, pa je popustila.

Mata Hari u tridesetim godinama - plesačica poznata javnosti, željna dobre avanture

Nakon što se porodična saga srušila, Margareta se posvetila plesu i postala cirkuska jahačica pod imenom Lejdi Maklaud. Pored toga, pozirala je kao model i postajala sve popularnija i slavnija.

Tokom ovog perioda, imala je afere sa raznim muškarcima, od kojih su neki bili istaknuti članovi holandskog društva.

Šaputalo se o njoj da je indonežanska princeza ili ćerka bogatog trgovca začinima. Iako je bila Holanđanka, prihvatala je ono što su ljudi govorili i čak je izmislila ideju da je došla sa nekog nepoznatog indonežanskog ostrva i da je princeza.

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Neki kažu da je upravo ona popularizovala erotski ples u francuskim klubovima i podigla ga iz pukog andergraunda, čime je otvorila karijere mnogim budućim plesačima u francuskim salonima u međuratnom periodu.

U svojoj poslednjoj predstavi pojavila se 1915. Bila je poznata po svojoj senzualnosti i lepoti mnogo više nego kao cenjena glumica, pa kada ju je lepota napustila, napustili su je i njeni saradnici. Međutim, tokom karijere družila se sa mnogim političarima koji su joj kasnije dali dobru ponudu.

Opasna igra u četrdesetim - Mata Hari postaje špijunka

Iako je njena karijera glumice bila završena, Mata Hari je bila srećna jer je pronašla ljubav svog života. Bio je to dvadesettrogodišnji ruski pilot po imenu Vadim Maslov, koji je radio za francusku vojsku.

Kada je ranjen u ratu, Mata Hari je želela da ga poseti, ali protokol to nije dozvoljavao. Međutim, ubrzo su stigli predstavnici francuske vlade i ponudili joj milion franaka ako zavede najstarijeg sina nemačkog kajzera, Vilijama II. Mata Hari je pristala na ponudu, znajući da sa ovim novcem može biti osigurana do kraja života.

Godine 1916, sastala se sa nemačkim vojnim atašeom u Madridu kako bi podelila francuske planove sa Nemačkom u zamenu za još jednu ogromnu količinu novca.

Ostaje nejasno da li je ovaj sastanak dogovoren da bi postala dvostruki agent ili da bi se dogovorio sastanak sa Kajzerovim sinom.

U svakom slučaju, nekoliko meseci kasnije isti ataše je poslao šifrovanu poruku u Berlin o špijunki H-21, čija se biografija poklapala sa Mata Hari. Francuzi su presreli poruku i dešifrovali je, zaključivši da je Mata Hari bila dvostruki agent.

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Treba uzeti u obzir da je 1917. bila godina kada su priče o špijunima bile uobičajene. Činjenica da je Mata Hari zavodila muškarce na visokim položajima u francuskoj i nemačkoj vojsci nije joj išla na ruku, a sumnja je pala na nju i pre inkriminišućeg telegrama koji su presrele francuske vlasti.

Suđenje je privuklo veliku pažnju medija. Čuvena pariska kurtizana je nedeljama bila tema skoro svakog razgovora.

Iako je pronađeno malo dokaza protiv nje, francuski sud ju je proglasio krivom i osudio na smrt. Streljana je 1917. u Vensenu kod Pariza, a prema legendi, odbijala je da nosi povez preko očiju i gledala je u oči svojim dželatima do poslednjeg trenutka svog života.

(Index hr)