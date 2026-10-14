VAZDUŠNI udar je izveden u zoni odgovornosti Severne grupe snaga.

MOD Rusije

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je uništeno ukrajinsko uporište u zoni specijalne vojne operacije. Uporište je uništila posada taktičkog lovca-bombardera Su-34.

Navedeno je da je napad izveden u zoni odgovornosti grupe snaga „Sever”. Piloti su koristili avio-bombe opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju putanje.

Napadom su uništena utvrđenja uporišta Oružanih snaga Ukrajine, a eliminisani su i ukrajinski borci koji su se tu nalazili. Obaveštajni podaci potvrdili su uspešno uništenje cilja. Nakon izbacivanja bombi, posada se bez problema vratila u bazu.

Ranije je objavljeno da je posada aviona Su-34 uništila položaj snaga Oružanih snaga Ukrajine pomoću bombi tipa OFAB. Do toga je došlo u Dnjepropetrovskoj oblasti, u blizini sela Podgavrilovka.

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