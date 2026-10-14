SNIMAK IZ KABINE PILOTA Su-34: Uništeno kamuflirano uporište Ukrajinaca, nema preživelih
VAZDUŠNI udar je izveden u zoni odgovornosti Severne grupe snaga.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je uništeno ukrajinsko uporište u zoni specijalne vojne operacije. Uporište je uništila posada taktičkog lovca-bombardera Su-34.
Navedeno je da je napad izveden u zoni odgovornosti grupe snaga „Sever”. Piloti su koristili avio-bombe opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju putanje.
Napadom su uništena utvrđenja uporišta Oružanih snaga Ukrajine, a eliminisani su i ukrajinski borci koji su se tu nalazili. Obaveštajni podaci potvrdili su uspešno uništenje cilja. Nakon izbacivanja bombi, posada se bez problema vratila u bazu.
Ranije je objavljeno da je posada aviona Su-34 uništila položaj snaga Oružanih snaga Ukrajine pomoću bombi tipa OFAB. Do toga je došlo u Dnjepropetrovskoj oblasti, u blizini sela Podgavrilovka.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)