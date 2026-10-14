SNAŽNO NEVREME POGODILO GRČKU, SNIMCI SU JEZIVI: Poplave na ulicama, bujice nosile automobile, zatvorene škole (VIDEO)

SNAŽNO nevreme pogodilo je više delova Grčke, a najteža situacija zabeležena je u Atici, na Skijatosu i Eviji.

Foto: Printskrin/X/@News247gr

Obilne padavine izazvale su poplave, probleme u saobraćaju i prekide u snabdevanju električnom energijom.

Dva automobila odnele su bujice na Skijatosu, dok se reka Kirijas izlila na Eviji, zbog čega su pojedini putevi zatvoreni. Prema izveštajima grčkih medija, Evija je ponovo praktično podeljena na dva dela jer je izlivanje reke ugrozilo putnu vezu između severnog dela ostrva i Halkide.

Gradonačelnik opštine Mantudi–Limni–Agija Ana, Jorgos Kapurniotis, izjavio je da se saobraćaj prema Halkidi privremeno odvija alternativnim pravcem, preko Metohija i Dafnuse.

Zatvoreni su i put koji povezuje Mantudi i Prokopi, u mestu Kanta, kao i deonica u oblasti Portara. Nadležne službe apelovale su na vozače da budu oprezni i da ne pokušavaju da prelaze poplavljene puteve.

Problema je bilo i u Nea Artakiju, gde je od ranih jutarnjih sati dolazilo do prekida u snabdevanju električnom energijom.

🌧️ Σε κατάσταση Red Code η χώρα λόγω της κακοκαιρίας 📍Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Κρήτη, η Σάμος, η Ικαρία και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των φαινομένων. 🎞️ Forecast Weather Greece, Πέραμα #κακοκαιρια — NEWS 24/7 (@News247gr) October 14, 2026

Skijatos pod vodom, bujice odnele automobile

Skijatos je među najteže pogođenim područjima. Obilna kiša poplavila je glavnu pešačku ulicu i okolne saobraćajnice, dok je voda prodrla u prodavnice i stambene objekte.

Dva automobila odnela je bujica, a zabeleženi su i prekidi u snabdevanju strujom.

Služba civilne zaštite poslala je u sredu, 14. oktobra, u 00.32 časova hitno upozorenje putem sistema 112. Stanovnici i posetioci pozvani su da izbegavaju nepotrebno kretanje i da prate uputstva nadležnih organa.

Lokalne vlasti upozorile su građane da ne prelaze preko poplavljenih puteva, potoka i bujičnih tokova.

Zbog velikih razmera štete, gradonačelnik namerava da zatraži da se ostrvo proglasi područjem pogođenim elementarnom nepogodom.

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- Snažne vremenske nepogode na ostrvu Skijatos. Ograničite kretanje na ono što je apsolutno neophodno. Pratite uputstva nadležnih organa- navedeno je u upozorenju.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026

Problemi i u Atini, Pireju i Megari

Obilne padavine izazvale su ozbiljne probleme i u Atici, uključujući centar Atine, Pirej, Peramu, Megaru i delove zapadne i istočne Atike.

Saobraćajna policija uvela je preusmeravanja na više deonica zbog velike količine vode na kolovozima. Intervencije su sprovedene u ulici Imeru Pefku u Pikermiju, kao i na starom putu Atina–Korint, u oblasti Megare, gde je saobraćaj preusmeren na suprotnu traku.

Problemi su prijavljeni i u ulici Omiridu Skilicija u Pireju, dok je kiša znatno otežala kretanje pešaka i vozača u centru Atine.

Prema podacima automatskih meteoroloških stanica Nacionalne opservatorije Atine, u pojedinim delovima Grčke u utorak je palo više od 100 milimetara kiše. U Perami je izmereno 85 milimetara padavina, dok je u oblastima Paleokundure, Mandre i Salamine zabeleženo više od 60 milimetara.

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Crveno upozorenje na Eviji, očekuju se nove padavine

Nevreme se nastavilo i u sredu, 14. oktobra. Grčka nacionalna meteorološka služba zadržala je crveno upozorenje za Eviju, gde se obilne padavine i snažne oluje očekuju do kasnih popodnevnih sati.

Narandžasto upozorenje izdato je za istočnu centralnu Grčku, Atiku, Sporade i oblast Magnezije.

Intenzivne vremenske nepogode očekuju se i na Halkidikiju, severoistoku Peloponeza, Kikladima, Dodekanezu i Kritu. Na Kritu se posebno obilne padavine prognoziraju u oblastima Hanije i Retimna, a lokalno su mogući grad i druge intenzivne vremenske pojave.

Pored kiše i grmljavinskih oluja, snažni vetrovi nastaviće da otežavaju uslove na Egejskom moru. Prema prognozama meteorologa, severoistočni vetrovi u severnom, a potom i u centralnom delu Egeja dostizaće jačinu od osam do devet bofora, dok se lokalno očekuju udari i do deset bofora.

Brzina udara vetra mogla bi da dostigne od 90 do 100 kilometara na sat, a ponegde i da premaši te vrednosti.

Nadležne službe upozorile su stanovništvo da bude posebno oprezno u blizini reka, potoka i područja na kojima se zadržava voda.

🌀 With stormy weather coming tomorrow, it is already impacting countries on the Mediterranean where thunderstorms and heavy rain hits Greece and Turkey over the coming days. #Weather #SevereWeather #WeatherUpdate https://t.co/Jzql1UFs0A — Weather & Radar UK/Ireland (@WeatherRadar_UK) October 13, 2026

Škole zatvorene na više ostrva

Zbog opasnih vremenskih uslova i problema sa prevozom učenika i nastavnika, više opština i regionalnih vlasti odlučilo je da privremeno obustavi nastavu.

Na Eviji su zatvorene sve škole u opštini Mantudi–Limni–Agija Ana, a nastava se organizuje na daljinu. Ista mera primenjena je u opštinama Dirfios i Mesapija, za sve razrede i vrtiće.

Na Skijatosu ne rade osnovne i srednje škole, kao ni opštinski vrtić. Na Skopelosu su zatvorene sve škole, uključujući ustanove za specijalno obrazovanje i opštinski vrtić.

Obustava rada obrazovnih ustanova uvedena je i na Kikladima i Dodekanezu, u regionu Južnog Egeja, kako bi se zaštitili učenici i zaposleni.

Gde god je to moguće, nastava se organizuje na daljinu. U Atici nije doneta odluka o opštem zatvaranju škola, ali lokalne vlasti mogu preduzeti posebne mere u zavisnosti od razvoja situacije.

Osam oblasti pod najvišim stepenom pripravnosti

Grčki Generalni sekretarijat za civilnu zaštitu stavio je osam oblasti u režim najvišeg stepena pripravnosti, poznat kao „crveni kod“, zbog opasnosti od poplava i veoma jakih vetrova.

Mera obuhvata Eviju, Sporade, Atiku, Južni Egej, Krit, Samos, Ikariju i Peloponez.

Ovaj režim podrazumeva punu operativnu mobilizaciju sistema civilne zaštite, uz angažovanje potrebnog osoblja i opreme za reagovanje u vanrednim situacijama. Lokalnim vlastima naloženo je da razmotre sve neophodne mere zaštite i reagovanja.

Prema prognozi za sredu, najintenzivnije i najdugotrajnije padavine očekuju se u istočnom delu kopnene Grčke, na Eviji, Sporadima, severnom i istočnom Egeju, Dodekanezu i Kritu.

U Atini se očekuju kiša i povremene oluje, naročito na severu oblasti, dok se u Solunu prognoziraju prolazne padavine, uz poboljšanje vremena od podneva.

Temperature će u većem delu zemlje nastaviti da opadaju, dok će snažni vetrovi i dalje otežavati uslove na moru i u priobalnim područjima.

(Telegraf)