REŠAVAMO BUDUĆNOST ZAJEČARA Vučić: Dva velika obećanja vam garantujem
PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru kazao je da će u narednih godinu dana dobiti novo ginekološo odeljenje.
- Prirpemao sam novi program za istok sa mojim timom. Mislim da smo dosta uradili, sa druge strane, nismo dovoljno. Sam sam kriv zbog toga što neka obećana nisu ispunjena, ali dva velika obećanja vam garantujem. Reč je o Domu zdravlja i ginekološkom porodiljskom delu u bolnici, i to potpuno novo mora da bude. To ćemo da rešimo već sledeće godine, najkasnije za 2 godine u potpunosti da završimo. Kriv sam i za srednjošlkolski centar, i taj novac ćemo naći, i za zdravstvo i za škole, vrtiće, biće dovoljno novca i sve ćemo morati da rešimo za ukupno 4 godine svuda u Srbiji. Rešavamo za budućnost Zaječara edukaciju dete u najboljim uslovima.
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