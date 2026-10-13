VUČIĆ ODUŠEVIO ZAJEČAR: Imam jednu dobru vest

POČEO je veliki skup u hali u Zaječaru liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.

Foto: Printscreen/Informer

Kako se može videti na snimku koje su zabeležile "Novosti", atmosfera je veličanstvena.

- Imam jednu dobru vest, ovih dana kreće zapošljavanje prvih 40 radnika u Jugoimportu, biće preko 100 u naredna 3 meseca. U Zaječaru sklapaće se Lazar 3 8h8, naša vojna vozila i tek ćemo da pojačavamo industrijske kapacitete Zaječara. Ako ne budemo mogli privatne investitore, onda ćemo dovesti još neku državnu fabriku u Zaječar - najavio je Vučić.