Politika

VUČIĆ ODUŠEVIO ZAJEČAR: Imam jednu dobru vest

Novosti online

13. 10. 2026. u 18:17

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POČEO je veliki skup u hali u Zaječaru liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.

ВУЧИЋ ОДУШЕВИО ЗАЈЕЧАР: Имам једну добру вест

Foto: Printscreen/Informer

Kako se može videti na snimku koje su zabeležile "Novosti", atmosfera je veličanstvena.

- Imam jednu dobru vest, ovih dana kreće zapošljavanje prvih 40 radnika u Jugoimportu, biće preko 100 u naredna 3 meseca. U Zaječaru sklapaće se Lazar 3 8h8, naša vojna vozila i tek ćemo da pojačavamo industrijske kapacitete Zaječara. Ako ne budemo mogli privatne investitore, onda ćemo dovesti još neku državnu fabriku u Zaječar - najavio je Vučić.

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