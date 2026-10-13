"NEĆE DA KAŽU KOJI SU IM NAREDNI POTEZI" Jovanov: Ako građani Srbije podržavaju ono što oni žele da rade, zašto to onda kriju?

ČLAN Predsedništva SNS Milenko Jovanov, govorio je na skupu u Zaječaru o izborima.

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- Najvažnije su one poruke koje je Aleksandar Vučić najavio prilikom dolaska u Zaječar, a tiču se ovog dela Srbije, odnosno daljih investicija i daljeg razvoja. Reč je o posebnom planu i programu u čiju će se realizaciju nova vlada, na inicijativu Aleksandra Vučića, posebno usredsrediti u ovom delu Srbije, kako bi se poboljšao životni standard svih građana. To je ključna i revolucionarna poruka za ljude koji ovde žive. S druge strane, osnovne poruke koje šaljemo tokom cele kampanje za predstojeće izbore tiču se izbora između stabilnosti i daljeg napretka Srbije sa jedne strane, i potpune neizvesnosti sa druge. Ne želim da krijem reči kada je u pitanju takozvana „studentska lista“, koja neće da kaže ni ko joj je kandidat za premijera, ni kakvu politiku vodi, ni šta nudi. Postavlja se pitanje: ako građani Srbije podržavaju ono što oni žele da rade, zašto to onda kriju? Očigledno je da građani ne bi podržali njihove prave planove, pa to zbog toga i kriju tokom izborne kampanje, plašeći se da bi im to narušilo izborni rezultat. Posle današnje vesti koju smo svi videli — gde se pokazalo da Bojan Pajtić bukvalno stoji iza kompletnog pokreta „studentska lista“ i svega ostalog — jasno je i zašto. Neće da kažu koji su im naredni potezi jer je dobro poznato kakvu je politiku Bojan Pajtić vodio, šta je radio u Vojvodini dok je bio na čelu Pokrajinske vlade, i šta je radio u Srbiji kao funkcioner Demokratske stranke - rekao je Jovanov.