"NEĆE DA KAŽU KOJI SU IM NAREDNI POTEZI" Jovanov: Ako građani Srbije podržavaju ono što oni žele da rade, zašto to onda kriju?
ČLAN Predsedništva SNS Milenko Jovanov, govorio je na skupu u Zaječaru o izborima.
- Najvažnije su one poruke koje je Aleksandar Vučić najavio prilikom dolaska u Zaječar, a tiču se ovog dela Srbije, odnosno daljih investicija i daljeg razvoja. Reč je o posebnom planu i programu u čiju će se realizaciju nova vlada, na inicijativu Aleksandra Vučića, posebno usredsrediti u ovom delu Srbije, kako bi se poboljšao životni standard svih građana. To je ključna i revolucionarna poruka za ljude koji ovde žive. S druge strane, osnovne poruke koje šaljemo tokom cele kampanje za predstojeće izbore tiču se izbora između stabilnosti i daljeg napretka Srbije sa jedne strane, i potpune neizvesnosti sa druge. Ne želim da krijem reči kada je u pitanju takozvana „studentska lista“, koja neće da kaže ni ko joj je kandidat za premijera, ni kakvu politiku vodi, ni šta nudi. Postavlja se pitanje: ako građani Srbije podržavaju ono što oni žele da rade, zašto to onda kriju? Očigledno je da građani ne bi podržali njihove prave planove, pa to zbog toga i kriju tokom izborne kampanje, plašeći se da bi im to narušilo izborni rezultat. Posle današnje vesti koju smo svi videli — gde se pokazalo da Bojan Pajtić bukvalno stoji iza kompletnog pokreta „studentska lista“ i svega ostalog — jasno je i zašto. Neće da kažu koji su im naredni potezi jer je dobro poznato kakvu je politiku Bojan Pajtić vodio, šta je radio u Vojvodini dok je bio na čelu Pokrajinske vlade, i šta je radio u Srbiji kao funkcioner Demokratske stranke - rekao je Jovanov.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)