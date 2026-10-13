DRAMA NA NEBU IZNAD HRVATSKE: Panika zbog šifre 7500 – „Rafal“ presreo oteti putnički avion

HRVATSKI borbeni avion "rafal" presreo je danas u 11.02 sati iznad područja Korenice malteški putnički avion tipa "Boing", u okviru kontrole i zaštite sopstvenog vazdušnog prostora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Hrvatske.

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Pilot ga je vizuelno identifikovao, uspostavio sa njim radio-vezu, a u 11.18 sati izvršio borbenu vazdušnu patrolu na području između Rijeke i Delnica i ispratio malteški avion iz hrvatskog vazdušnog prostora. Civilna letelica je u vazdušni prostor Slovenije ušla u 11.20 sati, navodi MORH.

Vazdušna operacija pokrenuta je po naređenju Združene vazduhoplovne komande u Torehonu da hrvatski "rafal" poleti u misiju presretanja sa zadatkom vizuelne identifikacije malteškog aviona.

Malteški putnički avion leteo je na liniji Grčka - Nemačka, a Združena vazduhoplovna komanda u Torehonu označila ga je kao potencijalnu pretnju. Prema informacijama Komandno-izveštajnog centra u Italiji, civilni avion je na transponderu emitovao kod 7500, koji označava otmicu letelice.

Tokom vazdušne akcije hrvatskog "rafala", s obzirom na to da je civilni avion bio označen kao moguća pretnja, potpredsednici Vlade i ministri Ivan Anušić, Tomo Medved, Davor Božinović i Oleg Butković bili su u stalnoj koordinaciji sa predsednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, kao i sa Hrvatskim ratnim vazduhoplovstvom.

(Jutarnji list)

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