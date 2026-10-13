RAZVEDENIM OČEVIMA 500 EVRA MESEČNO: Odluka vlade u Rimu za one koji su ostavili stan bivšoj supruzi - za 24 sata čak 13.000 pr
POTPREDSEDNIK Vlade Mateo Salvini predstavio je novu meru za razvedene očeve, zahtevajući 60 miliona evra za trogodišnji period za one koji su bili prinuđeni da ostave stan bivšoj supruzi i deci, a nemaju prihod veći od 35.000 evra godišnje. Broj zahteva je odmah eksplodirao, pa je samo za 24 sata stiglo čak 13.000 prijava.
Ovo predstavlja deo šireg plana vlade za brzo iznalaženje rešenja najugroženijih i za brže iseljavanje onih koji žive u stanovima, a nisu njihovi vlasnici. A subvencije su predviđene i za razdvojene i razvedene oževe, jer je mnogo onih koji su morali da potraže drugi dom i bore se sa sve većim kirijama.
No, ovoj oduci se dodaje niz uslova – da izdržavaju najmanje jedno dete mlađe od 21 godine, da im prihod ne prelazi 35.000 evra godišnje, da ne mogu koristiti druge mere državne podrške i ne mogu biti smešteni u stanove u javnom smeštaju, da ne poseduju drugi stambeni objekat u radijusa od 50 kilomatera i da je sudska odluka o iseljenu iz porodičnog stana u skladu sa obavezama brige o deci i izdržavanju. Prijavljuju dodatno ako postoji invaliditet, stanje prisilne nezaposlenosti, i sve to putem aplikacije za subvenciju, uz dokumentaciju.
Odluka o nameni sredstava biće doneta posle razmatranja predloženog novog budžeta, pa će subvencije pokrivati makar oko polovine zakupnine stana, sa 500 evra mesečno, a sa 6.000 godišnje. Prijave su otvorene do 28. oktobra, a resursi se raspoređuju među regionima na osnovu broja stanovnika.
Ovo je probni period, objasnio je Salvini, i najavio da ne može biti manipulacija. Moraju se dostaviti poreske prijave, jer se ovo odnosi na one koji rade i plaćaju porez. U Italiji, inače, postoji 4 miliona razdvojenih parova. - Ne verujem da će ovaj doprinos izazvati navalu na razvodom, kako bi se zgrabio bonus. On će pomoći onima koji su već u nevolji i potrazi za domom – našalio se on.
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