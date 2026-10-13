"Šta to radiš šampione"? Odbio američke milione, a sada po kantama za smeće traži da jede

KAKVA životna priča jednog od najvećih koji je ovaj sšport video.

ADALBERTO ROQUE / AFP / Profimedia

Ime Feliksa Savona zlatnim slovima je upisano u istoriju svetskog sporta. Čovek kog su decenijama slavili kao jednog od najvećih amaterskih boksera svih vremena, danas preživljava najteže dane. Na društvenim mrežama se pojavio jeziv i potresan snimak na kojem se vidi kako pedesetdevetogodišnji bivši as kopa po kontejnerima u potrazi za hranom.

Prolaznik koji ga je snimio iz automobila prepoznao je nekadašnjeg kubanskog heroja i šokirano ga upitao:

- Šampione, šta radiš, šta se dešava?.

Odgovor koji je uputio čovek koji je nekada držao planetu pod nogama slomio je srca ljubiteljima boksa širom sveta:

- Skupljam hranu. Treba mi nešto za jelo.

Felix Savon, recojiendo comida en la basura!!! @DiazCanelB @rancanoglenda7 @Yuleysi56148128 @cubanolibre48 @YamilaHija @MiliIves @MarioJPenton @MaElviraSalazar @elieceravila_ @RosaMariaPaya @UNICEFCuba @ONU_es @OEA_oficial @OMS_Ofic @SecRubio @MarioDB #Cuba https://t.co/KS982UKb0n — EL DESTERRADO 🇨🇺 (@ELDESTERRADOO) October 12, 2026

Ova tužna slika predstavlja neverovatan i bolan kontrast u odnosu na ono što je Savon mogao da ima. Tokom devedesetih godina prošlog veka, svet je žudeo za mečom između Feliksa Savona i tadašnjih profesionalnih kraljeva teške kategorije – Majka Tajsona i Evandera Holifilda.

Američki promoteri su Savonu nudili ugovore vredne preko 10 miliona dolara da pređe u profesionalce. Međutim, postojao je uslov. Pošto je profesionalni sport na Kubi bio strogo zabranjen, popularni "Big Kid" je morao ilegalno da prebegne iz domovine u Sjedinjene Američke Države. Vođen patriotizmom i slepom lojalnošću prema kubanskoj državi i tadašnjem predsedniku Fidelu Kastru, Savon je glatko odbio milionske ponude. Ostao je na Kubi, boreći se za simbolične državne stipendije i sportsku slavu, umesto za američke dolare.

Njegova amaterska karijera ostala je besprekorna: osvojio je tri olimpijska zlata (Barselona 1992, Atlanta 1996. i Sidnej 2000) i čak šest titula svetskog prvaka. Iz ringa se povukao 2000. godine sa nestvarnim skorom od 258 pobeda, od kojih je 158 rešio klasičnim nokautom.

Ipak, Savonov sunovrat nije posledica samo lošeg ekonomskog sistema, već i njegovih ličnih, mračnih životnih izbora koji su ga potpuno izopštili iz društva. Potpuni pad nekadašnje sportske ikone počeo je 2018. godine kada je uhapšen i osuđen na 11 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja maloletnika.

Ova presuda je šokirala kubansku javnost i preko noći izbrisala njegov status nacionalnog heroja. Država kojoj je poklonio karijeru okrenula mu je leđa, a javnost ga je osudila i zaboravila. Savon je iza rešetaka proveo šest godina, a na slobodu je pušten tokom 2024. godine.

Po izlasku iz zatvora, nekadašnjeg šampiona dočekala je surova realnost. Bez prijatelja, porodice, bez ikakvih novčanih prihoda i potpuno obeležen užasnim zločinom iz prošlosti, završio je kao beskućnik na ulici.

Sudbina Feliksa Savona danas služi kao brutalno podsećanje na to koliko su slava i medalje prolazni i kako život u trenutku može da se preokrene kada se ugase reflektori velike pozornice. Od čoveka pred kojim su drhtali najveći svetski bokseri i kom su nuđeni milioni, Savon je postao tragična figura sa margine, ostavljen da preživljava od onoga što pronađe u kantama za otpatke.

