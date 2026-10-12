BRITANSKI premijer Endi Bernam potvrdio je da Velika Britanija ima dokaze da se ruski predsednik Vladimir Putin umešao u glasanje na referendumu o Bregzitu, ali da je njegov pokušaj propao, izjavio je danas šef odeljenja za Bliski istok u britanskom ministarstvu spoljnih poslova Stiven Dauti.

Foto: Tanjug/AP/Indian Foreign Ministry

Dauti je rekao da Kremlj nije uspeo u svom navodnom pokušaju da potkopa referendum o Bregzitu koji je održan je 23. juna 2016. godine, kada je 51,9 odsto glasača podržalo izlazak iz EU, a 48,1 odsto je želelo ostanak Velike Britanije u EU, navodi britanski Telegraf.

Njegovi komentari usledili su nakon što je Bernam rekao da postoje dokazi da se Rusija mešala u referendum 2016. godine i da je važno da se uloga Kremlja "jasno i zvanično zabeleži".

Međutim, britanski premijer nije rekao ni da li su ti pokušaji uspeli, ni ko ih je otkrio, niti je potvrdio da li je lično video bilo kakve dokaze koji potkrepljuju tu tvrdnju. Dauti, je izjavio da Kremlj nije uspeo u svom pokušaju da manipuliše glasanjem iz 2016. godine, dodajući da je rezultat glasanja o Bregzitu validan.

- Oni su to svakako pokušali. Jasno je da je rezultat referenduma onakav kakav jeste. Znamo šta je bio rezultat. Ne mislim da su uspeli u svojim naporima. Ne mislim da su uspeli u svojim pokušajima da potkopaju naše izbore - rekao je Dauti.

Bernam je izjavio u nedelju da je po dolasku u Dauning strit zatražio procenu uloge Kremlja u glasanju 2016. godine i da je potom dobio "jasan odgovor da je postojalo mešanje".

Ova izjava britanskog premijera ide u prilog spekulacijama da on planira da iskoristi navodno mešanje Rusije kao izgovor za ponovno održavanje referenduma.

Tokom svog govora na stranačkoj konferenciji prošlog meseca, Bernam je najavio da će razmotriti sve opcije za buduće odnose Velike Britanije sa Evropskom unijom, uključujući punopravno članstvo u tom bloku ili ponovni ulazak u carinsku uniju ili jedinstveno tržište.

Ovi planovi, čije bi sprovođenje pre sledećih izbora značilo kršenje obećanja koja su dali Laburisti, protumačeni su kao pokušaj da se pridobiju glasači Liberalnih demokrata i da se povuče jasna linija razgraničenja u odnosu na Konzervativce i Reformsku stranku, navodi britanski dnevnik.

(Tanjug)