Svet

LAVROV NEMILOSRDAN: Zelenski ne zaslužuje pauzu na bojnom polju

T.J.

12. 10. 2026. u 15:46

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VOLODIMIR Zelenski nije zaslužio predah od bojnog polja, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije, Sergej Lavrov.

ЛАВРОВ НЕМИЛОСРДАН: Зеленски не заслужује паузу на бојном пољу

Foto: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Tokom konferencije za novinare sa svojim libanskim kolegom, Jusefom Radžijem, Lavrov je odgovorio na pitanje o tome da li je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, kako je to dan ranije objavio sekretar Bele kuće, Donald Tramp.

- Njegovo (Zelenskog – prim. red.) lažno iznenađenje izjavom predsednika Trampa odražava samo jednu stvar: on je spreman da iskoristi bilo koje reči, inicijative ili ideje koje dospeju u javnost da bi, mimoilažem, unapredio svoj interes za predah. Mislim da ga ne zaslužuje - primetio je Lavrov.

Prema njegovim rečima, Zelenski je spreman da održi izbore ako mu se daju dva meseca da okupi svoje snage, ali tokom tog vremena, Evropa će snabdeti ukrajinske oružane snage novim oružjem za nastavak borbi.

Komentarišući Trampovu najavu o prekidu vatre u energetskom sektoru, portparol predsednika Putina, Dmitrij Peskov, napomenuo je da strane nastavljaju kontakte i dodao da će Kremlj obavestiti kada bude imao šta da kaže o tom pitanju.

(Ria novosti)

BONUS VIDEO: ZELENSKI UHVAĆEN U LAŽI: Predsednik Ukrajine posthumno odlikuje žive ljude!

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