MAKRON PORUČIO TRAMPU: Ne treba popuštati pred ruskom pretnjom

FRANCUSKI predsednik, Emanuel Makron, izjavio je danas da ne treba popuštati pred "ruskom pretnjom", reagujući na niz odluka i izjava američkog predsednika, Donalda Trampa, uključujući sporazum o dizel gorivu i najavu primirja između Rusije i Ukrajine, koje, kako je ocenio, deluju kao da idu u prilog Moskvi.

Foto: Tanjug/ Christophe Petit Tesson (POOL)

- Međutim, činjenice pokazuju da su Rusi nastavili da bombarduju energetsku infrastrukturu u poslednjim satima. Svi moramo ozbiljno shvatiti činjenice - rekao je Makron novinarima tokom posete Sajmu automobila u Parizu, navodeći da će tokom dana razgovarati sa američkim predsednikom, prenosi francuski list Depeš.

On je istakao da trenutno ne postoje činjenični razlozi za promenu dosadašnjeg stava prema ratu u Ukrajini.

- Rusija nastavlja da bombarduje i civile i infrastrukturu u Ukrajini. Zato - da za traženje prekida vatre kada je reč o energetici, ali ne i za popuštanje pred ruskom pretnjom. Da - za pronalaženje kraja napadima na energetiku, a takođe, dodao bih, i u Crnom moru, i za nastavak mirovnih pregovora. Ne - za ustupke ruskim pretnjama - poručio je Makron.

Tramp je saopštio da u nedelju stupa na snagu energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine.

Zelenski je nakon toga predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen obavestio o ruskim napadima na energetski sektor Ukrajine, koji su zabeleženi nakon Trampove izjave.

(Tanjug)

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