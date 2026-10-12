MAKRON PORUČIO TRAMPU: Ne treba popuštati pred ruskom pretnjom
FRANCUSKI predsednik, Emanuel Makron, izjavio je danas da ne treba popuštati pred "ruskom pretnjom", reagujući na niz odluka i izjava američkog predsednika, Donalda Trampa, uključujući sporazum o dizel gorivu i najavu primirja između Rusije i Ukrajine, koje, kako je ocenio, deluju kao da idu u prilog Moskvi.
- Međutim, činjenice pokazuju da su Rusi nastavili da bombarduju energetsku infrastrukturu u poslednjim satima. Svi moramo ozbiljno shvatiti činjenice - rekao je Makron novinarima tokom posete Sajmu automobila u Parizu, navodeći da će tokom dana razgovarati sa američkim predsednikom, prenosi francuski list Depeš.
On je istakao da trenutno ne postoje činjenični razlozi za promenu dosadašnjeg stava prema ratu u Ukrajini.
- Rusija nastavlja da bombarduje i civile i infrastrukturu u Ukrajini. Zato - da za traženje prekida vatre kada je reč o energetici, ali ne i za popuštanje pred ruskom pretnjom. Da - za pronalaženje kraja napadima na energetiku, a takođe, dodao bih, i u Crnom moru, i za nastavak mirovnih pregovora. Ne - za ustupke ruskim pretnjama - poručio je Makron.
Tramp je saopštio da u nedelju stupa na snagu energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine.
Zelenski je nakon toga predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen obavestio o ruskim napadima na energetski sektor Ukrajine, koji su zabeleženi nakon Trampove izjave.
(Tanjug)
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