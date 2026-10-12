"IGRANJE VATROM": Iran upozorio SAD da ne koriste neprijateljsku retoriku

VRŠILAC dužnosti ministra odbrane Irana brigadni general Madžid Ebn al Reza upozorio je danas američke zvaničnike da ne koriste neprijateljsku retoriku o Iranu i njegovom civilizacijskom identitetu, navodeći da pokušaji da se istorijske i kulturne razlike pretvore u političku i vojnu konfrontaciju predstavljaju "igranje vatrom".

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Al Reza je, komentarišući izjave američkih zvaničnika o Iranu i persijskoj civilizaciji, za koje je kazao da su "nerazumne primedbe", rekao da oni koji govore o Iranu sa "mržnjom i retorikom punom ogorčenja" ili nemaju znanje o istoriji ili imaju pogrešno i nepotpuno razumevanje strateških pitanja, prenosi agencija Tasnim.

- Takvo shvatanje je velika greška i izuzetno opasna pogrešna procena. Civilizacijski sukob je igranje vatrom - rekao je Al Reza, koji je naglasio da postoji opasnost da se istorijske i kulturne razlike pretvore u osnovu političke i vojne konfrontacije širom sveta.

Njegove izjave usledile su kao komentar na govor američkog državnog sekretara Marka Rubija u Atini, koji se pozvao na drevne grčko-persijske ratove i naveo je persijsko osvajanje Atine 480. godine pre nove ere pod kraljem Kserksom I, koje je bilo kratkog daha jer su nakon toga poražene persijske pomorske snage u bici kod Salamine, kao primer kako je zapadna civilizacija savladala spoljnog neprijatelja.

Sekretar iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Mohsen Rezaei i predsednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf odgovorili su na te komentare podsećajući na zarobljavanje rimskog cara Valerijana od strane snaga persijskog kralja Šapura I 260. godine nove ere a Rezaei je upozorio da svako ko se poziva na istoriju mora biti spreman na njeno ponavljanje.

Iranski ministar kulture Reza Salehi Amiri pozvao je prethodno zapadne političare da se Iranu obraćaju sa poštovanjem, zato što predstavlja milenijumsku civilizaciju i trajnu stvarnost u svetskoj istoriji.

(Tanjug)