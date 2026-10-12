SKORO 40 krivičnih predmeta protiv 57 maloletnika optuženih za terorističke napade i sabotaže po naređenju ukrajinskih instruktora, poslato je sudu od početka godine, rekla je za RIA Novosti Svetlana Petrenko, portparol ruskog Istražnog komiteta.

foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

- Ove godine, istražni organi Zapadnog, Centralnog i Istočnog međuregionalnog istražnog odeljenja za transport ruskog Istražnog komiteta poslali su sudu 39 krivičnih predmeta protiv 57 mladih ljudi uzrasta od 14 do 17 godina, optuženih za paljenje raznih objekata, uključujući transportnu infrastrukturu i osnovne komunikacione stanice, po naređenju ukrajinskih specijalnih službi - rekla je ona.

Petrenko je takođe izvestila da su već izrečene kazne protiv 18 optuženih, uzrasta od 14 do 31 godine, a da su osuđeni su na zatvorske kazne u rasponu od pet do 21 godine.

Na primer, u Čeljabinskoj oblasti, dvadesetjednogodišnji muškarac, postupajući po naređenju ukrajinskih službi, regrutovao je četvoricu sedamnaestogodišnjih tinejdžera da za novac zapale železničku opremu. U jednom slučaju, osumnjičeni su uspeli da izvrše sabotažu, ali su u drugom uhapšeni. Sud je organizatora sabotaže osudio na 20 godina zatvora, a četvoricu saučesnika na pet do osam godina zatvora.

U Tambovskoj oblasti, muškarac je regrutovao mladića i sedamnaestogodišnjeg tinejdžera da izvrše sabotažu po naređenju ukrajinskih obaveštajnih službi.

Krajem decembra 2023. godine, osumnjičeni su zapalili baterijske ormare na stanici "Bokino" na Jugoistočnoj železnici. Muškarac je osuđen na 21 godinu zatvora, mladić na 13 godina, a maloletnik na šest godina.

- Istražni komitet skreće pažnju na kontinuirane cinične akcije ukrajinskih obaveštajnih agencija, koje namerno navode građane na zločine, uključujući maloletnike, uz obećanje visokih prihoda - rekla je Petrenko.

Ona je napomenula da učešće u terorističkim i sabotažnim aktivnostima nosi neizbežnu krivičnu odgovornost, uključujući i doživotni zatvor.

Međutim, zvanična predstavnica Istražnog komiteta dodala je da član 31. ruskog Krivičnog zakonika oslobađa od odgovornosti pri dobrovoljnom odustajanju od krivičnog dela.

- Da bi se ova odredba primenila, neophodno je odmah prijaviti incident organima za sprovođenje zakona i prekinuti sve radnje vezane za pripremu krivičnog dela - dodala je.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja