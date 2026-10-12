DOKUMENT OBJAVLJEN DANAS: Putin potpisao važan dekret
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se vijetnamskim državljanima dozvoljava ulazak u Rusiju bez vize u periodima do 30 dana.
Dokument je objavljen 12. oktobra na zvaničnom veb-sajtu za pravne informacije.
Bezvizni režim će važiti do 15. oktobra 2027. godine zaključno.
Prema dekretu, bezvizni režim neće uticati na vijetnamske građane koji ulaze u Rusiju radi rada, boravka, studiranja ili novinarskih aktivnosti.
(alo.rs)
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