OGLASILA SE KINA: Stigla reakcija na dogovor Trampa i Putina

KINA pozitivno gleda na obnavljanje pune trgovine energentima između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, rekao je za Sputnjik kineski politički komentator Sima Pinbang.

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Odluka Trampa da obnovi uvoz ruskog dizel-goriva ne može suštinski da utiče na situaciju sa cenama u Sjedinjenim Državama, jer će najavljene isporuke pokriti tek oko dva dana ukupne potrošnje u zemlji.

- Zato smatram da pokušaj Trampa da ovu meru iskoristi za stabilizaciju visokih cena nafte u SAD ima više simbolički nego praktični značaj i da verovatno neće doneti primetnu korist republikancima na izborima za Kongres na polovini predsedničkog mandata. Ako Tramp zaista želi da efikasno i dugoročno ublaži naftnu krizu u SAD, mora da uzme u obzir da Sjedinjene Države imaju najveći udeo na globalnom tržištu potrošnje nafte - naveo je stručnjak.

Prosečna dnevna potrošnja nafte u SAD iznosi više od 20 miliona barela, dok u Kini prelazi 17 miliona barela, ocenio je on.

- Zato je neophodno obnoviti kapacitete svetskih rafinerija nafte, omogućiti nesmetano funkcionisanje ključnih pomorskih ruta, poput Ormuskog moreuza, i proširiti sopstvene kapacitete za preradu nafte u Sjedinjenim Državama - objasnio je politički komentator.

Prema njegovim rečima, odluka Trampa da obnovi uvoz dizel-goriva iz Rusije mogla bi da doprinese normalizaciji odnosa Vašingtona i Moskve i da označi početak novog preispitivanja odnosa na međunarodnoj sceni.

Pozitivan signal za Kinu

On smatra da je ovaj signal pozitivan za Kinu, jer je Pekingu u interesu obnavljanje stabilnosti u odnosima između najvećih svetskih sila.

- Američka vlada do sada nije pokazala kako namerava da uz minimalne troškove i uz očuvanje ugleda izađe iz rata u Ormuskom moreuzu. To je, zapravo, pitanje koje najviše brine Trampovu administraciju. Za otprilike 40 dana u kineskom Šenženu biće održan neformalni sastanak lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK). Ako ne bude nepredviđenih okolnosti, Putin i Tramp će doputovati u Kinu na samit, a moguć je i trilateralni sastanak najviših predstavnika Kine, SAD i Rusije - primetio je ekspert.

Kako je naveo, za razliku od bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, koji je bio zaokupljen konfrontacijom po ideološkim linijama, Tramp je skloniji da koristi poluge saradnje velikih sila za rešavanje najsloženijih međunarodnih problema i sopstvenih teškoća.

- Čini se da 2026. godina otvara mogućnost za ’veliko ponovno uspostavljanje ravnoteže‘ među silama. Prethodna dva samita Kine i SAD, održana u Pekingu i Vašingtonu, zapravo su omogućila efikasno ublažavanje inflacije u SAD izazvane nepromišljeno pokrenutim ’carinskim ratom sa svim zemljama‘ - ukazao je stručnjak.

Ako bi se saradnjom sa Kinom i Rusijom mogli sveobuhvatnije i delotvornije rešiti problemi proistekli iz rusko-ukrajinskog sukoba i rata u Ormuskom moreuzu, makar smanjenjem intenziteta borbenih dejstava i sukoba, zašto da ne, naglasio je on.

- Zato smatram da bi iznenadna odluka Trampa da otvori američko tržište za ruski dizel mogla da predstavlja gest dobre volje uoči narednog samita APEK-a u Šenženu - ocenio je kineski komentator.

On je ukazao da već sada vidimo da su razgovor Trampa i Putina i iznenada ispoljena tendencija približavanja SAD i Rusije izazvali snažan potres na globalnoj političkoj sceni i energetskom tržištu.

- Trampova odluka da dozvoli uvoz milion tona ruskog dizel-goriva mogla bi da nagovesti da će odnosi Rusije i SAD, posle nekoliko godina konfrontacije, uskoro ponovo krenuti uzlaznom putanjom, dok će vlada Zelenskog i zemlje zapadne Evrope neminovno postati ’žrtve‘ ovog novog američko-ruskog dogovora - kazao je on.

- Naravno, ako je to zaista tako, onda je reč o ozbiljnom udarcu za aktuelnu vladu Zelenskog i evropske lidere. Tramp odavno više ne smatra interese Evrope i Ukrajine prioritetom i sve je skloniji da Ukrajinu i Evropu koristi kao adute SAD u ’velikom ponovnom uspostavljanju ravnoteže‘ među svetskim silama - zaključio je Sima Pinbang.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp ranije je saopštio da je razgovarao telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ocenivši razgovor kao „veoma uspešan“.

Tramp je naveo da je postignut dogovor o isporuci do 4,8 miliona tona ruskog dizel-goriva na svetsko tržište, uključujući i američko.

(Sputnjik)

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