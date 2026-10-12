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OGROMNI TALASI RAZARAJU LUKSUZNO LETOVALIŠTE: Pojavili se snimci katastrofe, snažna oluja napravila haos (FOTO/VIDEO)

В.Н.

12. 10. 2026. u 13:38

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SNAŽNI talasi tropske oluje Rejčel razorili su obalu Long Biča u južnoj Kaliforniji, uništivši višemilionske domove i vek staro drveno šetalište na poluostrvu Alamitos.

ОГРОМНИ ТАЛАСИ РАЗАРАЈУ ЛУКСУЗНО ЛЕТОВАЛИШТЕ: Појавили се снимци катастрофе, снажна олуја направила хаос (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Tanjug/ Stephen Lam/San Francisco Chronicle via AP

Nakon serije uzastopnih oluja, gradonačelnik Reks Ričardson saopštio je da je najmanje osam objekata na 13 adresa označeno crvenom nalepnicom kao nebezbedno za ulazak, dok je jedna zgrada dobila žutu oznaku.

Mnogi meštani gledali su kako masivni talasi unišatavaju njihove domove iz snova.

Natali Kabrera (59), koja iznajmljuje bungalov na samoj plaži, opisala je kako je voda prodrla ispod njenih temelja: "Pod je mekan i natopljen. Zato što je okean neprekidno udarao u moj dom, a voda je prošla ispod. Voda nije ušla kroz ulazna vrata, došla je iz zemlje".

Iako je skrhana što mora da ode kod porodice u Ontarijo, dodala je da su joj u najtežim trenucima u pomoć pritekli potpuni stranci koji su lopatama neumorno izbacivali pesak.

Sa druge strane, osamdesetogodišnji Robert Vels, čija porodica živi na poluostrvu od 1962. godine, optužio je grad da je peščanim nasipom napravio više štete nego koristi: "Veće su šanse da bi šteta bila minimalna da nisu postavili taj nasip. A sada je šteta ogromna. Da ništa nisu uradili, bilo bi bolje".

Vels je takođe naveo da se među pogođenim stanovnicima sprema kolektivna tužba protiv grada Long Biča.

Foto: Foto: Tanjug/ Stephen Lam/San Francisco Chronicle via AP

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Džon Fernando, koji se evakuisao kada je plima počela naglo da raste, opisao je kako su moćni talasi skinuli slojeve peska i otkrili strukture koje decenijama niko nije video.

Upozoravajući da opasnost još nije prošla, Fernando je naglasio: "Sledi sutrašnji dan, sledi 'kraljevska plima', tako da je ovo tek početak, nije gotovo".

Najteže je pogođeno šetalište Sisajd Vok, gde su talasi probili zaštitni zid i stvorili duboke pukotine na kućama. Zvaničnici su izdali naređenje o obaveznoj evakuaciji za stanovnike između 64. i 66. ulice, ograničili pristup vozilima i podelili oko 15.000 džakova sa peskom.

Vanredne mere i zatvaranja plaža i pristaništa zabeleženi su i u obližnjem Njuport Biču.

Uprkos gubicima, među meštanima je zavladala velika solidarnost, piše Njujor Post.

Dejv Af, čiji je dom pošteđen zahvaljujući džakovima s peskom, istakao je da pogođene komšije neće ostati same: "Srca su nam slomljena, ali smo nepokolebljivi i činimo sve što možemo da održimo stvari što je moguće normalnijim dok čekamo da obnovimo domove", kaže on.

Dok se oluja Rejčel pomera ka unutrašnjosti SAD, stanovnicima ostaje teška procena štete i dugotrajan proces oporavka.

(Kurir)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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