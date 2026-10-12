„KINŽAL” DOBIJA NOVU BOJEVU GLAVU: Ukrajinski GUR dala nove podatke o ruskoj hipersoničnoj raketi (FOTO/VIDEO)

U OKVIRU svog redovnog izveštavanja koje se dotiče i pitanja sankcija, Glavna obaveštajna uprava Ukrajine (GUR) objavila je izveštaj o balističkoj raketi „Kinžal”, koja se lansira iz vazduha.

Foto: Vikipedija CC 4.0/kremlin.ru





„Kinžal” je projektovan da nosi dve vrste bojevih glava: probojnu i nuklearnu. Međutim, prethodni izveštaji su ukazivali na to da „Kinžal” nije mogao da postigne preciznost neophodnu za probojnu bojevu glavu, što je dovelo do razvoja varijante sa visokoeksplozivnom parčadnom bojevom glavom.



U izveštaju se dalje napominje da je proizvodnja rakete „Kinžal” smanjena, a raspoloživi resursi preusmereni na program „Iskander”.

Na fotografijama su takođe prikazani antenski sistem ARP-4T, uređaj „Kometa R8” (slike 5–6), ostaci motora (slika 8) i stanica za aktivno ometanje (slika 9).

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