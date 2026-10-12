Svet

„KINŽAL” DOBIJA NOVU BOJEVU GLAVU: Ukrajinski GUR dala nove podatke o ruskoj hipersoničnoj raketi (FOTO/VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 10. 2026. u 17:22

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U OKVIRU svog redovnog izveštavanja koje se dotiče i pitanja sankcija, Glavna obaveštajna uprava Ukrajine (GUR) objavila je izveštaj o balističkoj raketi „Kinžal”, koja se lansira iz vazduha.

„КИНЖАЛ” ДОБИЈА НОВУ БОЈЕВУ ГЛАВУ: Украјински ГУР дала нове податке о руској хиперсоничној ракети (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Vikipedija CC 4.0/kremlin.ru


U izveštaju se navodi da „Kinžal” deli 90% komponenti sa sistemom „Iskander”. Razlike uključuju repnu oplatu koja se odbacuje prilikom lansiranja, glavu za samonavođenje sa aktivnim radarom (slike 2–3) i sistem za izbacivanje mamaca S200A1-2 (slika 7).

„Kinžal” je projektovan da nosi dve vrste bojevih glava: probojnu i nuklearnu. Međutim, prethodni izveštaji su ukazivali na to da „Kinžal” nije mogao da postigne preciznost neophodnu za probojnu bojevu glavu, što je dovelo do razvoja varijante sa visokoeksplozivnom parčadnom bojevom glavom.


U izveštaju se dalje napominje da je proizvodnja rakete „Kinžal” smanjena, a raspoloživi resursi preusmereni na program „Iskander”.

Na fotografijama su takođe prikazani antenski sistem ARP-4T, uređaj „Kometa R8” (slike 5–6), ostaci motora (slika 8) i stanica za aktivno ometanje (slika 9).

(warhistoryalconafter)

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