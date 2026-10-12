EKSPLOZIJA NA OTVORENOM MORU: Oglasilo se Rusko ministarstvo odbrane, pogođena dva broda

RUSKA vojska je napala dva broda koja su prevozila vojni teret za Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

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- Brod za prevoz suvog tereta, koji je prevozio vojni teret i robu dvostruke namene u luku Odesa, pogođen je na otvorenom moru - navodi se u izveštaju.

Pored toga, pogođen je brod koji se kretao ka luci "Nikolajev".

Među pogođenim ciljevima bio je i logistički centar "Nova pošta“, gde je bila skladištena roba dvostruke namene namenjena ukrajinskim borcima.

Ministarstvo odbrane je više puta naglašavalo da vojska cilja infrastrukturu kako bi uništila vojno-ekonomski potencijal protivnika.

Operacije uključuju upotrebu dronova za napade i precizno vođenog oružja dugog dometa sposobnog da uništi bilo koju metu na teritoriji Ukrajine.

(Ria Novosti)