PUTIN SPREMAN DA OBUSTAVI UDARE ZA IZBORE U UKRAJINI: Kremlj otkrio pod kojim uslovom
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin će biti spreman da naredi da se ne izvode napadi na Ukrajinu na dan izbora, ako Kijev zaista odluči da ih održi, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Predsednik je već govorio o ovome, ali u ovom slučaju mogu sa punom odgovornošću u njegovo ime da kažem da, ako zaista žele da održe izbore u Kijevu, onda će predsednik Ruske Federacije, vrhovni komandant, biti spreman da izda naređenje da se obustave udari na Ukrajinu na dan izbora – upravo na dan izbora - rekao je Peskov novinarima.
Međutim, kako je primetio, potpuno je očigledno da kijevski režim ne želi zaista da održi izbore.
- Nije im potreban šezdesetodnevni prekid vatre zbog izbora, već da sakupe snagu, zaleče rane i nastave rat - ocenio je portparol Kremlja.
Predsednik SAD Donald Tramp je 11. oktobra izjavio da Vladimir Zelenski treba da održi izbore u Ukrajini i da smatra da je toj zemlji potreban novi lider koji može da pregovara sa Rusijom.
Zelenski je, uprkos pozivu američkog lidera, ponovo odbio da održi izbore u Ukrajini i postavio uslov da će se ovim pitanjem baviti samo ako postoji potpuno primirje sa Rusijom u trajanju od najmanje 60 dana.
(RT Balkan)
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