PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp shvatio je da je Vladimir Zelenski potpuno nesposoban za pregovore, pa je preduzeo korak ka okončanju sukoba bez njegovog učešća, izjavio je predsednik saveta pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvedčuk.

Foto: Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia

- Američki predsednik se ionako dugo bavio Zelenskim pre nego što je shvatio da je on potpuno nesposoban za pregovore - navodi se u autorskom tekstu Medvedčuka objavljenom na sajtu pokreta.

Prema njegovim rečima, Zelenski prebacuje odgovornost za sukob u Ukrajini na Trampa i zahteva da on zaštiti stanovnike Ukrajine, iako je to njegova neposredna obaveza.

- On pokušava da ubedi međunarodnu zajednicu da Sjedinjene Države pokazuju slabost, a da je njegov režim izuzetno snažan i da će uskoro pobediti Rusiju. Ali istovremeno, iz nekog razloga, zahteva od SAD da ’završe rat‘. Tramp je upravo to i učinio, preduzeo je konkretan korak ka njegovom okončanju, ali bez Zelenskog - istakao je Medvedčuk.

O ignorisanju američkih zahteva da se obustave napadi

Zelenski je dugo i demonstrativno ignorisao zahteve Sjedinjenih Država da obustavi napade na ruske rafinerije nafte, čime je podstakao američkog lidera da sklopi dogovor o isporukama dizel-goriva sa Rusijom, rekao je Medvedčuk, pozivajući se na podatke portala „Aksios“, prema kojima je Tramp sklopio dogovor o dizel-gorivu sa Putinom nakon što je Zelenski ignorisao oko šest zahteva SAD da obustavi napade na ruske rafinerije nafte.

- Upozorenja da se urazumi i pristane na kompromis, koja su stizala sa američke strane, bilo je više nego dovoljno, ali Kijev je dugo i demonstrativno pokazivao nepoštovanje prema Vašingtonu, naivno verujući da to neće imati negativne posledice - podvukao je Medvedčuk.

Zelenski kao političko sredstvo za obračun sa Trampom

U trenutnim okolnostima, Trampova jedina opcija je da se nosi sa Zelenskim, koji se koristi kao političko sredstvo za obračun sa američkim liderom, naglasio je Medvedčuk.

- Trampu sada preostaje da se obračuna sa Zelenskim, koji se pretvorio u političko oružje globalista i demokrata protiv aktuelnog američkog predsednika. Globalisti su toliko često koristili tvrdoglavost krvavog klovna za napade na njega da američki lider jednostavno nema izbora - zaključio je Medvedčuk.

Tramp je u subotu izjavio novinarima da je Zelenski mnogo puta mogao da reši ukrajinski sukob, ali da to nije učinio. Zbog toga je, kako je naglasio, Ukrajini potreban novi lider.

Mandat Zelenskog je istekao 20. maja 2024. godine.

Predsednički izbori u Ukrajini su potom otkazani, pozivajući se na vojno stanje i opštu mobilizaciju. Zelenski je izjavio da su izbori bili „neprimereni“ u to vreme.

Tramp je govorio o njihovoj neophodnosti u decembru 2025. godine, nazivajući lidera kijevskog režima „diktatorom bez izbora“, napominjući da je njegov rejting odobravanja pao na četiri procenta.

Prema pisanju medija, odnosi američkog lidera i šefa kijevskog režima nalaze se na najnižoj tački od njihove rasprave u Beloj kući u februaru prošle godine. Napominje se da bi evropski napori da ubede Trampa da nastavi da pomaže Kijevu mogli biti osujećeni.

(Sputnjik)

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