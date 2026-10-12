KARAMBOL NA PUTEVIMA U TURSKOJ: Prevrnula se dva autobusa, na desetine povređenih

PET osoba je povređeno danas u Turskoj kada se prevrnuo minibus na putu Antalija-Isparta.

foto: TOBIAS STEINMAURER / imago stock&people / Profimedia

Nezgoda se dogodila oko 10.30 časova blizu raskrsnice Topali u okrugu Aksu, a uzrok nezgode je nafta koja je bila prolivena na kolovozu, preneo je portal Ahaber.

Ekipe hitne pomoći koje su stigle na lice mesta ukazale su pomoć povređenima, a pokrenuta je i istraga povodom nesreće koja će utvrditi detalje.

U Turskoj se danas dogodila još jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj se putnički minibus prevrnuo i sleteo u jarak u Mersinu, pri čemu je 17 osoba povređeno, prenosi isti turski portal.

U okrugu Silifke u Mersinu, putnički minibus je sleteo sa puta i prevrnuo se u jarak zbog klizavih uslova izazvanih kišom, na putu od Silifkea do Gulnara.

Ekipe hitne pomoći, vatrene službe i žandarmerije su poslate na lice mesta, a povređeni su, nakon što su im ekipe ukazale početnu pomoć, prevezeni u Državnu bolnicu Silifke kolima hitne pomoći.

Minibus je uklonjen sa mesta događaja uz pomoć šlep službe, a pokrenuta je istraga o nezgodi.

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