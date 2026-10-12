KARAMBOL NA PUTEVIMA U TURSKOJ: Prevrnula se dva autobusa, na desetine povređenih
PET osoba je povređeno danas u Turskoj kada se prevrnuo minibus na putu Antalija-Isparta.
Nezgoda se dogodila oko 10.30 časova blizu raskrsnice Topali u okrugu Aksu, a uzrok nezgode je nafta koja je bila prolivena na kolovozu, preneo je portal Ahaber.
Ekipe hitne pomoći koje su stigle na lice mesta ukazale su pomoć povređenima, a pokrenuta je i istraga povodom nesreće koja će utvrditi detalje.
U Turskoj se danas dogodila još jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj se putnički minibus prevrnuo i sleteo u jarak u Mersinu, pri čemu je 17 osoba povređeno, prenosi isti turski portal.
U okrugu Silifke u Mersinu, putnički minibus je sleteo sa puta i prevrnuo se u jarak zbog klizavih uslova izazvanih kišom, na putu od Silifkea do Gulnara.
Ekipe hitne pomoći, vatrene službe i žandarmerije su poslate na lice mesta, a povređeni su, nakon što su im ekipe ukazale početnu pomoć, prevezeni u Državnu bolnicu Silifke kolima hitne pomoći.
Minibus je uklonjen sa mesta događaja uz pomoć šlep službe, a pokrenuta je istraga o nezgodi.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
U SUDARU DVA VOZILA POGINULO SEDAM OSOBA: Među njima dva policajca
22. 08. 2026. u 15:13
POGINUO PILOT: Sudarili se avion i policijski helikopter, ima i povređenih (VIDEO)
20. 08. 2026. u 07:46
SUDAR DVA AVIONA IZBEGNUT U ZADNjEM MOMENTU: Jedan čovek je spasio stvar (VIDEO)
15. 08. 2026. u 08:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)