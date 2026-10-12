"PUTIN NE ČITA TRAMPOVE OBJAVE NA MREŽAMA" Zelenski: Ruski dronovi moćniji od objava
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas na Varšavskom bezbednosnom forumu da su u trenutku kada je američki predsednik Donald Tramp objavio energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, ruski dronovi napadali, navodeći da je iz toga jasno da ruski predsednik Vladimir Putin ne čita objave na Trampovoj mreži Truth Social.
Zelenski je naveo da su ruski dronovi moćniji od Trampovih objava i da to utiče na živote miliona ljudi.
Ukrajinski predsednik je, takođe, naveo da su Ukrajinci bili iznenađeni Trampovom objavom o primirju u energetskom sektoru zbog toga što su u tom trenutku ruski dronovi leteli ukrajinskim nebom, a Kijev je imao problema sa pristupom vodi i struji.
Zelenski je rekao da je Rusija, odmah nakon te objave, namerno pogodila elektranu u Harkovu, uzrokujući štetu ukrajinskom elektroenergetskom sistemu.
On je ponovio da će Ukrajina uzvratiti ako Rusija ne pristane na prekid vatre u energetskom sektoru.
Naglasio je da Kijev već mesecima podržava ovo rešenje.
- Nemamo rezerve nafte, izvozne kapacitete, niti desetine rafinerija. Uvozimo mnogo naftnih derivata. Zahvalan sam svim našim susedima, posebno Poljskoj, što nam pomažu u našim energetskim potrebama - naveo je Zelenski.
Istakao je da će Ukrajina ispuniti uslove prekida vatre ukoliko se Rusija saglasi.
- Pokazali smo da smo ozbiljni u vezi sa ovim. Sinoć nijedna ruska rafinerija nije gorela. Umesto toga, 'šahedi' su napali fabrike u Ukrajini, a bilo je i ruskih napada na obične benzinske pumpe... Rusija krši uslove ovog prekida vatre, o kome je govorio Tramp - navodi Zelenski.
Tramp je u nedelju objavio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine i rekao da će stupiti odmah na snagu, bez navođenja daljih detalja.
- Obe strane su se saglasile u vezi sa ovim. Ne kršite ga - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
(Tanjug)
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