Svet

"PUTIN NE ČITA TRAMPOVE OBJAVE NA MREŽAMA" Zelenski: Ruski dronovi moćniji od objava

В. Н.

12. 10. 2026. u 12:10

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UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas na Varšavskom bezbednosnom forumu da su u trenutku kada je američki predsednik Donald Tramp objavio energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, ruski dronovi napadali, navodeći da je iz toga jasno da ruski predsednik Vladimir Putin ne čita objave na Trampovoj mreži Truth Social.

ПУТИН НЕ ЧИТА ТРАМПОВЕ ОБЈАВЕ НА МРЕЖАМА Зеленски: Руски дронови моћнији од објава

Foto: Pierre Teyssot/AGF/Shutterstock Editorial/Profimedia

Zelenski je naveo da su ruski dronovi moćniji od Trampovih objava i da to utiče na živote miliona ljudi.   

Ukrajinski predsednik je, takođe, naveo da su Ukrajinci bili iznenađeni Trampovom objavom o primirju u energetskom sektoru zbog toga što su u tom trenutku ruski dronovi leteli ukrajinskim nebom, a Kijev je imao problema sa pristupom vodi i struji.

Zelenski je rekao da je Rusija, odmah nakon te objave, namerno pogodila elektranu u Harkovu, uzrokujući štetu ukrajinskom elektroenergetskom sistemu. 

On je ponovio da će Ukrajina uzvratiti ako Rusija ne pristane na prekid vatre u energetskom sektoru. 

Naglasio je da Kijev već mesecima podržava ovo rešenje.

- Nemamo rezerve nafte, izvozne kapacitete, niti desetine rafinerija. Uvozimo mnogo naftnih derivata. Zahvalan sam svim našim susedima, posebno Poljskoj, što nam pomažu u našim energetskim potrebama - naveo je Zelenski.

Istakao je da će Ukrajina ispuniti uslove prekida vatre ukoliko se Rusija saglasi.

- Pokazali smo da smo ozbiljni u vezi sa ovim. Sinoć nijedna ruska rafinerija nije gorela. Umesto toga, 'šahedi' su napali fabrike u Ukrajini, a bilo je i ruskih napada na obične benzinske pumpe... Rusija krši uslove ovog prekida vatre, o kome je govorio  Tramp - navodi Zelenski.

Tramp je u nedelju objavio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine i rekao da će stupiti odmah na snagu, bez navođenja daljih detalja.

- Obe strane su se saglasile u vezi sa ovim. Ne kršite ga - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

(Tanjug)

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