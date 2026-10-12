Svet

KREMLJ POSLAO JASNU PORUKU: Ukrajinski udarni potencijal slabi iz dana u dan

D.D.

12. 10. 2026. u 11:50

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UDARNI potencijal kijevskog režima svakodnevno se smanjuje ruskim vojnim akcijama, koje napadaju ciljeve povezane sa proizvodnjom raketa i dronova u Ukrajini, rekao je za Sputnjik, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

КРЕМЉ ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ: Украјински ударни потенцијал слаби из дана у дан

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

- Udarni potencijal Ukrajine svakodnevno se smanjuje. Naše oružane snage napadaju skladišta komponenti, mesta za montažu i proizvodnju raketa i dronova - rekao je Peskov.

To, u stvari, smanjuje udarni potencijal kijevskog režima, zaključio je on.

Ruske snage kontinuirano, kao odgovor na napade Kijeva na civilne mete, nastavljaju da uništavaju ukrajinske data centre, kao i objekte lučke infrastrukture, energetske objekte.

Pored toga, uništavaju se pogoni za proizvodnju raketa i dronova, kao i njihova skladišta.
(Sputnjik)

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