UDARNI potencijal kijevskog režima svakodnevno se smanjuje ruskim vojnim akcijama, koje napadaju ciljeve povezane sa proizvodnjom raketa i dronova u Ukrajini, rekao je za Sputnjik, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

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- Udarni potencijal Ukrajine svakodnevno se smanjuje. Naše oružane snage napadaju skladišta komponenti, mesta za montažu i proizvodnju raketa i dronova - rekao je Peskov.

To, u stvari, smanjuje udarni potencijal kijevskog režima, zaključio je on.

Ruske snage kontinuirano, kao odgovor na napade Kijeva na civilne mete, nastavljaju da uništavaju ukrajinske data centre, kao i objekte lučke infrastrukture, energetske objekte.

Pored toga, uništavaju se pogoni za proizvodnju raketa i dronova, kao i njihova skladišta.

(Sputnjik)