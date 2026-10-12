KREMLJ POSLAO JASNU PORUKU: Ukrajinski udarni potencijal slabi iz dana u dan
UDARNI potencijal kijevskog režima svakodnevno se smanjuje ruskim vojnim akcijama, koje napadaju ciljeve povezane sa proizvodnjom raketa i dronova u Ukrajini, rekao je za Sputnjik, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Udarni potencijal Ukrajine svakodnevno se smanjuje. Naše oružane snage napadaju skladišta komponenti, mesta za montažu i proizvodnju raketa i dronova - rekao je Peskov.
To, u stvari, smanjuje udarni potencijal kijevskog režima, zaključio je on.
Ruske snage kontinuirano, kao odgovor na napade Kijeva na civilne mete, nastavljaju da uništavaju ukrajinske data centre, kao i objekte lučke infrastrukture, energetske objekte.
Pored toga, uništavaju se pogoni za proizvodnju raketa i dronova, kao i njihova skladišta.
(Sputnjik)
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