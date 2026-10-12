"VREME JE DA DELUJEMO SAMI" Iz Brisela stigao poziv na nezavisnu strategiju za Ukrajinu

EVROPSKI komesar za odbranu Andrijus Kubilijus pozvao je Evropsku uniju i Ukrajinu da izrade nezavisnu mirovnu strategiju, nakon novih kritika koje je američki predsednik Donald Tramp uputio ukrajinskom lideru Volodimiru Zelenskom, prenosi danas "Figaro".

Bombaert Patrick / Alamy / Profimedia

“Do sada je Evropska unija bila jedini ozbiljan finansijski podržavalac Ukrajine, ali je očekivala da će rukovodstvo Sjedinjenih Američkih Država pomoći da se donese mir u Ukrajinu”, napisao je na društvenim mrežama evropski komesar za odbranu i svemir, Litvanac Andrijus Kubilijus.

On je dodao da je došlo vreme da EU i Ukrajina zajedno razviju i sprovedu nezavisnu mirovnu strategiju.

Kako navodi francuski list, čini se da ove reči odražavaju njegov lični stav, a ne zvaničnu politiku EU.

Ove izjave usledile su nakon izjave američkog predsednika Donalda Trampa, koji je u subotu pozvao Ukrajinu da “pronađe novog lidera” nakon što je predsednik te zemlje Volodimir Zelenski osudio odluku Vašingtona da ublaži sankcije na ruski dizel, u trenutku kada se Tramp suočava sa pritiskom zbog cena goriva, samo nekoliko nedelja pred izbore na sredini mandata.

Tramp je optužio ukrajinskog predsednika da blokira sporazum sa Moskvom i da ignoriše naređenja da se ne izvode napadi na ruske rafinerije.

Sa svoje strane, Kijev i njegovi evropski saveznici upozorili su da bi popuštanje pritiska na Moskvu pomoglo finansiranju rata koji vodi Kremlj.

(Tanjug)