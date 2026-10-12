"VREME JE DA DELUJEMO SAMI" Iz Brisela stigao poziv na nezavisnu strategiju za Ukrajinu
EVROPSKI komesar za odbranu Andrijus Kubilijus pozvao je Evropsku uniju i Ukrajinu da izrade nezavisnu mirovnu strategiju, nakon novih kritika koje je američki predsednik Donald Tramp uputio ukrajinskom lideru Volodimiru Zelenskom, prenosi danas "Figaro".
“Do sada je Evropska unija bila jedini ozbiljan finansijski podržavalac Ukrajine, ali je očekivala da će rukovodstvo Sjedinjenih Američkih Država pomoći da se donese mir u Ukrajinu”, napisao je na društvenim mrežama evropski komesar za odbranu i svemir, Litvanac Andrijus Kubilijus.
On je dodao da je došlo vreme da EU i Ukrajina zajedno razviju i sprovedu nezavisnu mirovnu strategiju.
Kako navodi francuski list, čini se da ove reči odražavaju njegov lični stav, a ne zvaničnu politiku EU.
Ove izjave usledile su nakon izjave američkog predsednika Donalda Trampa, koji je u subotu pozvao Ukrajinu da “pronađe novog lidera” nakon što je predsednik te zemlje Volodimir Zelenski osudio odluku Vašingtona da ublaži sankcije na ruski dizel, u trenutku kada se Tramp suočava sa pritiskom zbog cena goriva, samo nekoliko nedelja pred izbore na sredini mandata.
Tramp je optužio ukrajinskog predsednika da blokira sporazum sa Moskvom i da ignoriše naređenja da se ne izvode napadi na ruske rafinerije.
Sa svoje strane, Kijev i njegovi evropski saveznici upozorili su da bi popuštanje pritiska na Moskvu pomoglo finansiranju rata koji vodi Kremlj.
(Tanjug)
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