PADAJU REKORDI: El Ninjo izaziva ekstremno visoke temperature, novi podaci zabrinjavajući

VREMENSKI fenomen El Ninjo izuzetnog intenziteta doveo je u septembru do zagrevanja delova Tihog okeana na nivoima bez presedana, podižući temperaturu svetskih okeana na rekordne vrednosti za taj mesec, saopštila danas Servis za klimatske promene Kopernik.

Foto: Unsplash/René Molenkamp

Temperatura mora, osim u polarnim oblastima, dostigla je u septembru na globalnom nivou 21,05 stepeni Celzijusa, što je najviša vrednost ikada zabeležena za taj mesec, čime je nadmašen prethodni mesečni rekord iz septembra 2023. godine, koji je iznosio 20,92 stepeni, prenosi BFM TV. Kako se navodi u mesečnom biltenu Kopernika, temperature površine mora ostale su izuzetno visoke u većem delu tropskog pojasa Tihog okeana, gde uslovi vezani za El Ninjo jačaju i očekuje se njihovo dalje intenziviranje u narednim mesecima.

El Ninjo je prirodna klimatska varijacija koja dovodi do porasta temperature površine vode u centralnom i istočnom delu ekvatorijalnog pojasa Tihog okeana. Trenutna epizoda, proglašena u junu, mogla bi da postane najintenzivnija ikada zabeležena, pojačavajući efekte klimatskih promena koje je izazvao čovek.

Temperatura površine mora u referentnoj zoni u Tihom okeanu, nazvanoj region Ninjo 3.4, dostigla je u septembru istorijski maksimum od 29,70 stepeni Celzijusa.

Japanska meteorološka agencija (JMA) saopštila je u petak da je došlo do intenziviranja El Ninja, pri čemu su temperature mora u referentnoj zoni Tihog okeana bile za četiri stepena iznad normale. Prema navodima JMA, ova anomalija je nadmašila prethodni rekord zabeležen u decembru 1997. godine.

Klimatolozi nastoje da izdvoje uticaj El Ninja od osnovnog trenda zagrevanja okeana u kontekstu klimatskih promena. Primenom ovog kriterijuma, trenutna epizoda, ipak, još uvek nije premašila intenzitet najznačajnijih trendova iz prošlosti.

Služba Kopernik navela je, takođe, da je, kada je reč o prosečnoj temperaturi na površini cele planete, prošlog meseca zabeležen drugi najtopliji septembar ikada, sa temperaturom za 1,63 stepeni višom od predindustrijskog nivoa, odnosno perioda pre nego što je masovna upotreba fosilnih goriva trajno zagrejala klimu.

Ovo je drugi uzastopni mesec u kojem su temperature premašile prag zagrevanja od 1,5 stepeni, što predstavlja granicu koja označava najambiciozniji cilj Pariskog klimatskog sporazuma.

Tim sporazumom je pre deset godina postavljen cilj da se zagrevanje ograniči na znatno ispod dva stepena Celzijusa, kao i da se ulože napori kako bi se ono zadržalo na 1,5 stepeni.

Taj prag još uvek nije zvanično premašen, s obzirom na to da se on tumači kao višegodišnji prosek, ali većina naučnika i Ujedinjene nacije sada smatraju da je njegovo prekoračenje neizbežno, i pozivaju na napore da se ograniče obim i trajanje tog prekoračenja.

- Trenutno beležimo novi niz meseci sa temperaturama iznad 1,5 stepeni, a s obzirom na to da El Ninjo nastavlja da jača, verovatno je da će se taj trend nastaviti sve do 2027. godine - istakao je Karlo Buontempo, direktor servisa Kopernik.

On je dodao da je prekoračenje dugoročne granice postavljene Pariskim sporazumom samo pitanje vremena, ali da obim tog prekoračenja i njegovo trajanje i dalje zavise od društva.

Kako navodi Kopernik, suša se takođe nastavila u pojedinim delovima Evrope nakon veoma suvog leta, a ti uslovi su se intenzivirali ili proširili na Pirinejsko poluostrvo, Francusku, Italiju, zapadni deo Balkana i Grčku. Zbog toga su zabeleženi izuzetno niski vodostaji reka širom većeg dela Evrope tokom septembra, a takva situacija učinila je plovidbu gotovo nemogućom na pojedinim delovima reke Rajne u Nemačkoj, dodaje se u izveštaju.

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