Svet

SVE OPCIJE SU NA STOLU: Kušner i Vitkof ipak odlaze u Moskvu?

JM

12. 10. 2026. u 11:41

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AMERIČKI pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner nisu otkazali svoje planove da posete Moskvu, ali će doći sa jasnim razumevanjem stava Kijeva, pišu ruski mediji, pozivajući se na izvore.

СВЕ ОПЦИЈЕ СУ НА СТОЛУ: Кушнер и Виткоф ипак одлазе у Москву?

Jacquelyn MARTIN / AFP / Profimedia

- Namera postoji, ali postoje poteškoće u razumevanju stava Kijeva. Oni će doći, ali sa jasnim razumevanjem tog stava - rekao je izvor.

Sve opcije su na stolu, primetio je izvor, odgovarajući na dodatno pitanje o tome da li bi poseta i dalje mogla da se održi u naredne dve nedelje.

Prethodno, mediji su objavili da su Vitkof i Kušner odložili posetu Rusiji.

- Usled krize u odnosima sa Ukrajinom, američki predsednički izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner odložili su planirano putovanje u Moskvu, barem dok se ne razjasni da li su Ukrajina i evropske zemlje spremne da se dogovore o novom zajedničkom predlogu za predsednika Vladimira Putina - navodi se u objavi.

Mediji su ranije objavili da Vitkof i Kušner planiraju da posete rusku prestonicu pre kraja oktobra. Pomoćnik predsednika Jurij Ušakov potvrdio je da je Vašington izrazio nadu u brz sastanak sa Putinom.

Istovremeno, portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov izrazio je sumnju u mogućnost dolaska američke delegacije na zakazan datum.

Pregovori između predstavnika SAD, Ukrajine, evrotrojke (Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka i Francuska), Evropske komisije i NATO-a održani su u Majamiju, na Floridi.

Ujutro 10. oktobra objavljeno je da su pregovori završeni prevremeno i da se prethodno planirani drugi dan neće održati.

Kako su mediji izvestili, pozivajući se na izvore, na ovom sastanku, Vitkof i Kušner su rekli ukrajinskoj strani da Vašington može da uskrati Kijevu pristup svojim obaveštajnim informacijama ako ne napravi ustupke.

(Sputnjik)
 

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