PUCAO I RANIO DIREKTORA I NASTAVNICU! Raste napetost u francuskim školama
Direktor škole "Žozef Lakanal" u Obanju u francuskom departmanu Buš di Ron, i jedna nastavnica, ranjeni su jutros u pucnjavi koju je izazvao đak u ovoj školi.
Pedesettrogodišnjeg direktora pogodila je sačma iz lovačke puške u desni kuk, dok je tridesetsedmogodišnja profesorka ranjena u butinu, hicem koji ju je pogodio posle rikošeta.
Čule su se najmanje četiri detonacije. Policija je ubrzo uhapsila četrnaestogodišnjeg učenika, osumnjičenog da je pucao. Dečak je lovačku pušku uneo u školu sakrivenu u futroli za gitaru.
Na lice mesta stigli su vatrogasci i ekipe hitne pomoći, koje su zbrinule dvoje ranjenih. Prema izvorima sa lica mesta, njihove povrede nisu opasne po život. Do pucnjave je prema prvim informacijama došlo u hodniku.
Tužilaštvo u Marselju otvorilo je istragu zbog pokušaja ubistva, a na mesto događaja uputio se i marseljski javni tužilac.
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