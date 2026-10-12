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PUCAO I RANIO DIREKTORA I NASTAVNICU! Raste napetost u francuskim školama

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Direktor škole "Žozef Lakanal" u Obanju u francuskom departmanu Buš di Ron, i jedna nastavnica, ranjeni su jutros u pucnjavi koju je izazvao đak u ovoj školi.

ПУЦАО И РАНИО ДИРЕКТОРА И НАСТАВНИЦУ! Расте напетост у француским школама

Foto: Printrskin

Pedesettrogodišnjeg direktora pogodila je sačma iz lovačke puške u desni kuk, dok je tridesetsedmogodišnja profesorka ranjena u butinu, hicem koji ju je pogodio posle rikošeta.

Čule su se najmanje četiri detonacije. Policija je ubrzo uhapsila četrnaestogodišnjeg učenika, osumnjičenog da je pucao. Dečak je lovačku pušku uneo u školu sakrivenu u futroli za gitaru.

Na lice mesta stigli su vatrogasci i ekipe hitne pomoći, koje su zbrinule dvoje ranjenih. Prema izvorima sa lica mesta, njihove povrede nisu opasne po život. Do pucnjave je prema prvim informacijama došlo u hodniku.

Tužilaštvo u Marselju otvorilo je istragu zbog pokušaja ubistva, a na mesto događaja uputio se i marseljski javni tužilac.

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