OŠTRA PORUKA MOSKVE: Evropljani su na strani rata, čine sve da se sukob nastavi
EVROPA nastavlja da čini sve što je moguće da održi sukob u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Evropljani očigledno ne pripadaju mirovnoj partiji, partiji koja teži mirnom rešenju. Oni su više stranka rata, koja nastavlja da čini sve što je moguće da ne dozvoli da se ovaj rat zaustavi - rekao je Peskov novinarima.
Kako je istakao, Moskvi više imponuju napori američkih pregovarača da reše ukrajinski sukob.
- Mi ovde ne tražimo raskol (između Evrope i SAD), već tražimo istinski efikasne mere i odgovorne odluke koje će dovesti do mirnog rešenja - naglasio je portparol Kremlja.
Osim toga, dodao je da se kontakti o energetskom prekidu vatre nastavljaju. Kremlj će obavestiti javnost kada bude imao nešto da saopšti o tome.
(RT Balkan)
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