Slavna Srpkinja sa ženom dobila ćerku, a kakvo su joj tek ime dali

Poznata srpska rukometašica Kristina Liščević, dobila je ćerku sa ženom, takođe rukometašicom Mirejom Gonzales.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Kristina i ona podelila su srećne vesti na Instagramu i otkrile da su dobile ćerku Viktoriju 22. septembra ove godine.

- Hvala ti za mir koji nosi tvoje ime, za ruku što me nađe kad ne znam gde sam ja, sad između nas diše jedno malo čudo, i srce ima dom, a dom smo ti i ja - napisala je Kristina na Instagramu.

Rukometašica iz Sombora tokom igračke karijere bila je sjajan srednji bek, sa Srbijom je osvojila bronzanu medalje na Svetskom prvenstvom u Beogradu 2013. godine, a više puta je proglašavana za MVP liga u kojima je igrala, kao na primer u jakoj francuskoj ligi.

Poslednji klub za koji je igrala je rumunski Dunarea Braila, karijeru je završila prošle godine, a onda ostala da radi kao jedan od trenera. Njena partnerka je u sezoni za nama igrala za isti klub.



