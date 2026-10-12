Slavna Srpkinja sa ženom dobila ćerku, a kakvo su joj tek ime dali
Poznata srpska rukometašica Kristina Liščević, dobila je ćerku sa ženom, takođe rukometašicom Mirejom Gonzales.
Kristina i ona podelila su srećne vesti na Instagramu i otkrile da su dobile ćerku Viktoriju 22. septembra ove godine.
- Hvala ti za mir koji nosi tvoje ime, za ruku što me nađe kad ne znam gde sam ja, sad između nas diše jedno malo čudo, i srce ima dom, a dom smo ti i ja - napisala je Kristina na Instagramu.
Rukometašica iz Sombora tokom igračke karijere bila je sjajan srednji bek, sa Srbijom je osvojila bronzanu medalje na Svetskom prvenstvom u Beogradu 2013. godine, a više puta je proglašavana za MVP liga u kojima je igrala, kao na primer u jakoj francuskoj ligi.
Poslednji klub za koji je igrala je rumunski Dunarea Braila, karijeru je završila prošle godine, a onda ostala da radi kao jedan od trenera. Njena partnerka je u sezoni za nama igrala za isti klub.
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