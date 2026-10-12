Fudbal

Ceo svet priča o ovom treneru: Nije smeo da pogleda novinarku – razlog je njegova supruga (VIDEO)

М.М.

12. 10. 2026. u 12:09

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Nije mu bilo lako

Цео свет прича о овом тренеру: Није смео да погледа новинарку – разлог је његова супруга (ВИДЕО)

Foto: Instagram/fkviagemusti

David Oulegla, trener češkog fudbalskog kluba Usti nad Labem, postao je prava internet senzacija nakon intervjua koji je dao posle utakmice. Međutim, glavna tema nije rezultat, već njegova neverovatna „čelična disciplina“ pred kamerama.

Nesvakidašnja scena dogodila se nakon poraza njegovog tima. Strateg je stao pred kamere kako bi dao izjavu za prelepu i bujnu sportsku novinarku Sabinu Jaškovu. Ipak, umesto u sagovornicu, Oulegla je gotovo čitav minut uporno gledao u stranu i u daljinu, trudeći se po svaku cenu da mu pogled ne skrene ka atraktivnoj voditeljki.

Ovakvo ponašanje odmah je zapalo za oko gledaocima, a trener je ubrzo otkrio i pravi razlog – obećanje dato supruzi. 

- Moja supruga ne odobrava da gledam u novinarke. Ona me čeka kod kuće, tako da se trudim da poštujem njene zahteve kako bi bio mir u kući - iskreno je priznao češki stručnjak.

Snimak se munjevitom brzinom proširio društvenim mrežama i izazvao lavinu duhovitih komentara. Korisnici su se šalili na račun trenerove suzdržanosti, a neki su u šali naveli da je ljubomorna supruga verovatno stajala tik iza kamere i sve posmatrala.

Iako je njegov tim doživeo poraz na terenu, treneru Oulegli se mora odati priznanje – ostvario je sigurnu pobedu na „domaćem terenu“ i sačuvao mir u braku!

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